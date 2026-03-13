Dodik zaprijetio: "Neće biti nikakvog postrojavanja pripadnika poraženih snaga"

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik zaprijetio je u petak zabranom okupljanja bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na teritoriju tog entiteta pridružujući se zahtjevima koje su dan ranije uputili iz organizacije koja okuplja bivše pripadnike vojske bosanskih Srba.

Iz organizacije BORS reagirali su na najavu obilježavanje obljetnice osnutka Treće bojne 103. brigade HVO koja je branila područje Dervente i Posavine.

Okupljanje bivših pripadnika Treće bojne i odavanje počasti njenim poginulim bojovnicima kao i civilnim žrtvama rata najavljeno je u mjestu Modran pokraj Dervente za 21. ožujka.

Dodik je u objavi na društvenoj mreži X tu postrojbu opisao "poraženom" i optužio je za zločine nad Srbima.

"Neće biti nikakvog postrojavanja bivših pripadnika poraženih snaga HVO-a u Derventi, Republika Srpska neće dopustiti veličanje ideologije i formacija koje su počinile teške zločine protiv srpskog naroda", kazao je Dodik koji vodi Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranku-predvodnicu vladajuće koalicije u RS.

Poručio je kako se prevario svatko tko je mislio da će u RS-u dopustiti veličanje postrojbi koje su, kako tvrdi, ubijale Srbe dok Hrvatska zabranjuje obilježavanje "dana srpske patnje".

"Državne vlasti Republike Srpske reagirat će na svaki pokušaj takve provokacije", napisao je izravno zaprijetivši.

Dodik je prošle godine smijenjen s dužnosti predsjednika RS nakon što je osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice no i dalje s pozicije stranačkog čelnika kontrolira vlast u entitetu.

Na području Dervente na početku rata u BiH vođene su teške borbe za obranu Bosanske Posavine a nakon povlačenja hrvatskih snaga s tog je područja protjeran najveći dio Hrvata koji su tamo živjeli.

Od 50 tisuća Hrvata-katolika Derventskog dekanata Vrhbosanske nadbiskupije sada ih je tamo ostalo tek nešto više od 500.

Kako piše Klix.ba, slične manifestacije ranijih godina održavane su u Derventi. Godine 2023. događaju je prisustvovao i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je tom prilikom 103. brigadu Hrvatskog vijeća odbrane Derventa odlikovao Redom Nikole Šubića Zrinskog.