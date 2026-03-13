Potpredsjednik SAD o tome je li savjetovao Trumpu za rat s Iranom: "Ne želim ići u zatvor"

Američki potpredsjednik J.D. Vance izbjegao je odgovor na pitanje što je rekao Trump o ratu s Iran, istaknuvši da su razgovori o vojnom napadu povjerljivi i da ne želi završiti u zatvoru.

Na pitanje što je savjetovao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu dok je ovaj razmatrao vojne opcije protiv Irana, Vance je odgovorio da su se ti razgovori vodili u povjerljivom okruženju i da ih neće otkrivati javnosti.

"Ne želim vas razočarati, ali neću doći ovamo i pred Bogom i svima ostalima reći što sam točno rekao u toj povjerljivoj prostoriji, djelomično zato što ne želim završiti u zatvoru, a djelomično zato što mislim da je važno da predsjednik Sjedinjenih Država može razgovarati sa svojim savjetnicima bez da oni poslije sve prepričavaju američkim medijima“, rekao je Vance u petak, piše CNN.

Zanimljivo je da sam Trump nije imao problem spomenuti da je njegov potpredsjednik imao određene rezerve prema ratu. Novinarima je u ponedjeljak otkrio: "Rekao bih da je filozofski bio malo drukčiji od mene. Mislim da je bio možda nešto manje sklon toj ideji".

CNN je ranije izvijestio da je Vance u početku bio skeptičan prema napadima. No kada je postalo jasno da Trump namjerava krenuti s operacijom, zagovarao je da se napad provede brzo i odlučno.

Vance, koji je prvi veteran United States Marine Corps koji obnaša dužnost potpredsjednika SAD-a, ranije je otvoreno kritizirao prijašnje administracije zbog slanja američkih vojnika u dugotrajne sukobe bez jasno definiranog cilja.