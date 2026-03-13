Plenković se pohvalio dizanjem kreditnog rejtinga: "Hrvatska u uskom krugu zemalja s A razinom"

Nakon izvješća Fitcha prošloga tjedna, i druga od tri vodeće svjetske rejting agencije šalje jasan signal ulagačima da je Hrvatska politički, financijski i gospodarski stabilna i pouzdana, istaknuli su Banski dvori u petak u priopćenju u povodu izvješća S&P-a.

"Činjenica da Standard&Poor's Hrvatskoj, u svjetlu svih globalnih kriza, podiže investicijski kreditni rejting, poruka je povjerenja i potvrda iznimnog napretka. 2016. godine, kad smo preuzeli odgovornost, Hrvatska je bila na razini ispod investicijskog rejtinga, što je tada značilo da 'ispunjavanje obveza nije sigurno'. Od tada smo napredovali za šest stupnjeva – do A razine, odnosno 'visoke kvalitete' kreditnog rejtinga. Visok kreditni rejting snažan nam je poticaj za nastavak politika koje će podizati standard života hrvatskih građana i omogućiti Hrvatskoj da hvata razvojni korak s drugim članicama EU-a", poručio je tim povodom premijer Plenković.

U izvješću se navodi, ističu iz Vlade, da je politički kontinuitet, koji osigurava parlamentarna većina pod vodstvom HDZ-a, pozitivan čimbenik za nastavak reformskog zamaha. Objašnjavajući razloge za podizanje kreditnog rejtinga, dodaje se, S&P ističe da reforme i ulaganja, osobito putem Mehanizma za oporavak i otpornost, kao i nadolazeće pristupanje OECD-u, jačaju dugoročne izglede za gospodarski rast i otpornost Hrvatske.

Iz Vlade napominju da S&P u izvješću predviđa Hrvatskoj stabilan rast BDP-a, u prosjeku od 2,7posto godišnje u razdoblju 2026.-2029. Podizanju razine kreditnog rejtinga, dodaje se, pridonosi i odgovorno vođenje javnih financija – uz održavanje proračunskog deficita ispod 3posto i smanjenje udjela javnog duga u BDP-u na 56posto, unatoč povećanim izdvajanjima za obranu, rast plaća, mirovina, socijalnih naknada i brojna druga ulaganja.

Banski dvori podsjećaju da je prema S&P-u Hrvatska u ožujku 2019. godine prešla iz neinvesticijskog BB+ rejtinga u investicijski rejting BBB-, "a danas smo dosegnuli razinu A". "Hrvatska je jedina zemlja na svijetu koja je u tako kratkom vremenu (7 godina) ostvarila tako snažan skok po S&P-u (s neinvesticijskog rejtinga tj. razine BB+, na rejting razine A)", naglašava Vlada.

Prema S&P-u, čak 10 država EU ima isti ili manji rejting od Hrvatske - na istoj smo razini kao Latvija i Litva (A razina), koje su gotovo deset godina ranije postale članice EU-a, dok niži rejting imaju Italija, Grčka, Malta, Poljska, Bugarska, Cipar, Mađarska i Rumunjska, dodaje se u priopćenju.