Kaos u Poreznoj, stiglo više od 20 tisuća prigovora: "Taj im novac mora biti vraćen"
Piše DNEVNIK.hr, Sarah Viteškić,
13. ožujka 2026. @ 17:48
Porezna uprava poručila je da će ispraviti sva pogrešna rješenja, a stručnjaci ističu, novac mora biti vraćen oštećenima.
Više od 20.500 prigovora na rješenja za porez na nekretnine stiglo je na adresu Porezne uprave, zaključno sa srijedom. Rješenja se još uručuju, a iz Porezne ističu da građani koji smatraju da su ih dobili greškom ne moraju pisati formalnu žalbu, nego dostaviti podatke i obrazloženje. Oni koji su porez već platili, a bez osnove, povrat će, tvrde, dobiti automatski.
Poslovni savjetnici ističu - greške su bile očekivane, no sva pogrešna rješenja moraju se ispraviti bez odgode.
Prigovori na porezna rješenja
DNEVNIK.hr
"Greške su bile iznimno širokog opsega, rješenja su dobivali ljudi koji žive, kojima je to nekretnina koja služi za stalno stanovanje, kojima je to njihova osobna nekretnina, imali smo čak i informacije da su dobivale rješenja osobe u najmu nekretnina", rekao je dr. sc. Frano Plišić, poslovni savjetnik RRIF.
"Te greške će se po žalbama ispravljati i naravno da se mora riješiti da tko god je uplatio pogrešnu svotu poreza, koji ne treba platiti, da mu taj novac apsolutno mora biti vraćen", dodao je.