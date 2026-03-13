FOTOGALERIJA Obitelj, prijatelji i brojni kolege oprostili se od ugledne novinarke i humanistice Mile Moralić

Na zagrebačkom groblju Šestine u petak je održan posljednji ispraćaj ugledne novinarke i humanistice Mile Moralić.

Od Moralić se oprostila obitelj, prijatelji te brojni kolege iz novinarskog svijeta.

Preminula je u 45. godini života. Bila je borkinja protiv nepravde i korupcije, sindikalistica, uvjerena i posvećena aktivistica za radna i profesionalna prava novinara, a posebice žena u novinarskoj profesiji.

Novinarsku karijeru gradila je na Media servisu, a potom je na N1 televiziji šest godina radila kao reporterka, urednica Dnevnika te urednica i voditeljica utjecajnog tjednog političkog magazina "Točka na tjedan".

Za izvrsnost u svom novinarskom radu nagrađena je godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva "Marija Jurić Zagorka" 2025. godine.

