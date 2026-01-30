Više od 100 brodova ostaje bez luke: Kako će izgledati sljedeća sezona?

Jedrenjaci, ploveći hoteli, u Krilu Jesenice miruju na zimskom vezu. Većina vlasnika upravo je iz ovog i susjednih mjesta.

"Brodova je preko 120, a zaposlenici su u tisućama", govori Denis Grubiša, vlasnik broda.

Od ranog proljeća do kasne jeseni voze tisuće stranih turista na kružnim sedmodnevnim putovanjima po otocima. Goste koji stignu avionom do sada su ukrcavali i iskrcavali u Splitu. Jer je splitska putnička luka dovoljno velika, a posebno zato što gosti vole provesti cijeli dan prije i nakon krstarenja u Splitu.

"Svi su tražili Split, da izađu, prošetaju, vide stari grad", rekao je Mateo Maljković, mornar.

"Znamo da je tamo Dioklecijanova palača, Ultra, restorani...", kaže Arsen Ercegović, predsjednik Hrvatske udruge privatnih brodara.

Ali ovu godinu počeli su zahtjevni radovi na uređenju i proširenju splitske putničke luke, točnije gata Svetog Petra, baš onog dijela gdje se ovi brodovi inače privezuju. Pa sigurne dvije godine ovdje neće moći imati privez. Od jeseni pregovaraju s lučkim vlastima i dogovorili su zamjenske luke.

Koje su ponuđene zamjenske luke i što brodarima smeta kod njih pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sofije Preljvukić.