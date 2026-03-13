Slučaj njene otmice obišao je svijet, shrvana obitelj se oglasila o stanju Natasche Kampusch: "Kao da je ponovno nestala, srce nam se kida"

Obitelj Natasche Kampusch obavijestila je javnost kako se njezino stanje naglo pogoršalo. Njezina sestra Claudia Nestelberger, izjavila je da je Natascha "potpuno nestala" u vlastitom svijetu.

Prema njezinim riječima, ona više ne komunicira na način na koji je to činila pred kamerama nakon bijega, već se nalazi u nekoj vrsti mentalnog zatvora koji je obitelji teško gledati.

"Svi znaju kako je Natascha nekada govorila pred kamerama. To je sada potpuno nestalo. Ona je uglavnom u vlastitom svijetu, ponovno u svojevrsnom zatvoru. To nam kida srca i osjećamo se potpuno bespomoćno", izjavila je njezina sestra.

Ovo dolazi uoči 20. godišnjice njenog bijega. Natascha prije samo tri godine govorila da je pozitivna i puna nade kada je riječ o budućnosti.

Stravičan slučaj

Kampusch je oteta 1998. godine kao desetogodišnja djevojčica dok je išla u školu. Wolfgang Priklopil držao ju je zatočenu u skučenom, zvučno izoliranom podrumu ispod garaže više od osam godina.

Tijekom tog vremena tukao ju je stotinama puta tjedno, izgladnjivao i seksualno zlostavljao, prije nego što je 2006. uspjela pobjeći.

Nakon godina zatočeništva, Priklopil joj je počeo više vjerovati pa joj je povremeno dopuštao da provodi ograničeno vrijeme izvan podruma i pomaže mu oko kuće, javlja The Sun.

Dok je čistila njegov automobil, primijetila je kako on ne obraća pozornost na nju zbog telefonskog poziva. Ostavila je upaljen usisavač kako bi prikrila zvuk koraka i pobjegla kroz susjedne vrtove.

Istog dana kada je pobjegla, Priklopil je počinio samoubojstvo.

Nakon bijega, Natascha je postala globalno poznata, napisala je nekoliko knjiga i pokušala izgraditi normalan život. Njezina borba s teškom traumom bila je pod stalnim povećalom javnosti.

Također je javno govorila o traumi i upozoravala na posljedice otmice i zlostavljanja.