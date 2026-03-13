Analiza ponude stanova za državu: Najviše prijava u Zagrebu, u prosjeku se nude stanovi od 60 kvadrata

Na javni poziv za program priuštivog najma APN-a stiglo je 958 zahtjeva. Dosad je pregledano 229 nekretnina. Osim što moraju biti prazne dvije godine, moraju biti i u dobrom stanju.

Najviše nekretnina državi je ponuđeno u Gradu Zagrebu - 346. Slijede Primorsko-goranska sa 70 prijava, Osječko-baranjska i Sisačko-moslavačka s po 63 te Zagrebačka županija s 47 prijava.

U ponudi su uglavnom stanovi, njih 555. Prijavljenih kuća gotovo je upola manje - 283. Ostatak su stanovi u kući. Što se tiče kvadrature, u prosjeku se nudilo 50 do 60 kvadrata. Najmanji ponuđeni stan je u Osijeku, 22 kvadrata, dok je najveća kuća u Slavonskom Brodu od 315 kvadrata.

Vlasnici su sami birali koliko dugo žele državu za najmoprimca. Najviše ih se odlučilo na 10 godina - njih 279. Petogodišnji najam ponudila su 253 vlasnika.

Koliko će zaraditi, ovisi o medijalnoj cijeni po kvadratu i trajanju najma. Isplata ide u dvije rate - 60 posto odmah, a 40 posto nakon polovice ugovorenog razdoblja. Sve nekretnine trebaju proći pregled i zadovoljiti uvjete. Ako je potrebna adaptacija, plaća je vlasnik. Tek nakon - raspisat će se javni poziv i za buduće podstanare.