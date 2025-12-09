Tisuće dokumenata izlazi na vidjelo: Sudac dozvolio objavu istražnih spisa Epsteinove ljubavnice i desne ruke

Zahtjev Ministarstva pravosuđa za otkrivanje transkripata velike porote i dokaza iz Ghislaine Maxwellinog slučaja trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja iz 2021. godine odobrio je u utorak sudac Paul A. Engelmayer.

Odvjetnici Ministarstva pravosuđa također traže da se otpečate svi dokumenti u Epsteinovom slučaju iz 2019., što bi moglo značiti objavljivanje tisuća prethodno neviđenih dosjea.

Sudac Paul A. Engelmayer donio je presudu nakon što je Ministarstvo pravosuđa u studenom zatražilo od dva suca u New Yorku da otkriju transkripte velike porote i dokaze iz slučajeva Maxwella i Epsteina, zajedno s istražnim materijalima koji bi mogli iznositi stotine ili tisuće prethodno neobjavljenih dokumenata, piše Daily Mail.

U kolovozu su suci Richard M. Berman i Paul A. Engelmayer na Manhattanu odbili zahtjeve odjela za otkrivanje transkripata velike porote i drugog materijala iz slučajeva Epsteina i Maxwella, presudivši da su takva otkrivanja rijetko, ako ikada, dopuštena.

Presuda, nakon što je prošlog mjeseca usvojen Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea, znači da bi zapisi mogli biti javno dostupni u roku od 10 dana. Zakon nalaže da Ministarstvo pravosuđa dostavi javnosti zapise vezane uz Epstein u formatu koji se može pretraživati ​​do 19. prosinca.

Engelmayer je drugi sudac koji je dopustio Ministarstvu pravosuđa da javno otkrije prethodno tajne sudske zapise o Epsteinu.

Prošli tjedan, sudac na Floridi odobrio je zahtjev odjela za objavljivanje transkripata napuštene istrage savezne velike porote o Epsteinu u 2000-ima koje je tada dovela do i danas kontroverzne presude od 13 mjeseci u zatvoru s blagim mjerama za zatvorenike.