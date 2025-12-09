Obavijesti Foto Video Pretražite
Ghislaine Maxwell

Tisuće dokumenata izlazi na vidjelo: Sudac dozvolio objavu istražnih spisa Epsteinove ljubavnice i desne ruke

09. prosinca 2025.
Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell
Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell Foto: Afp
Savezni sudac otkrio je sve istražne spise koji se odnose na slučaj trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja protiv dugogodišnje ljubavnice Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell.
Ministarstvo pravosuđa smije otkriti materijale velike porote u predmetima Maxwell i Epstein
Ghislaine Maxwell
Tisuće dokumenata izlazi na vidjelo: Sudac dozvolio objavu istražnih spisa Epsteinove ljubavnice i desne ruke
