Vučić poručio Plenkoviću: "Ne moraš ti pisati NATO-u zbog raketa - ja ću"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je selo Ranilović u općini Aranđelovac, gdje je komentirao izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o hipersoničnim raketama na srpskim MIG-ovima.

"Potrebni su nam mir i stabilnost, u svijetu u kojem više ne caruje pravda, već caruje neizvjesnost, nerijetko ludilo, nepredvidivost, sve ono što ekonomija ne trpi i sve ono što odgovorni ne mogu podnijeti. Važno je da ujedinjeni pokažemo svoje opredjeljenje i pošaljemo poruku da hoćemo sačuvati mir i stabilnost. Osnažili smo našu vojsku, tolika histerija je nastala kad su nam vidjeli samo jednu raketu. Ostale nisu ni vidjeli", rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Kako piše Tportal, Vučić je dodao da Plenković ne mora obavještavati NATO.

"Ja ću ih obavijestiti jer se ponosim onim što su srpske ruke zaradile. Mislim da je to relevantna informacija koju bi Savez i druge članice trebali uzeti u obzir i znati. Neću topiti srpsko oružje već osnažujem Srbiju. Ne da bismo nekoga napali, vi možete mirno spavati. Nemojte pomisliti da će Srbiju itko pokoriti", izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Podsjetimo, Vučić je jučer potvrdio da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikoga napasti, ali je istaknuo strepnju da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada Hrvatske, Albanije i Kosova.