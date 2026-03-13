Diplomatski skandal u Zagrebu: Može li sukob s Izraelom trajno narušiti međunarodni položaj Hrvatske?

Izraelci ratuju i sa Zoranom Milanovićem. Njihov ministar vanjskih poslova optužio ga je za antisemitizam zbog izjava o ratovima na Bliskom Istoku.

"Napadačka retorika predsjednika je nedopustiva. Njegov jezik pun mržnje prema Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se boriti protiv antisemitizma. Predsjednik je izdao ta načela", stoji u objavi izraelskog Ministarstva vanjskih poslova.

Sve se to dogodilo nakon što je prošlog petka u Ured predsjednika na razgovor pozvan izraelski veleposlanik koji je rekao da bi iransko veleposlanstvo trebalo zatvoriti jer bi se tamo mogli nalaziti špijuni islamske revolucionarne garde.

"Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni izraelske ni iranske. Neka se gospoda s time u skladu izvole ponašati. Ako neće, to znači da ih Vlada tolerira. Vlada ima izvršne mehanizme i Vladi je to super. Taj neki činovnik iz Tel Aviva je rekao da je to teroristička jazbina usred Zagreba u iranskoj ambasadi. Hajde da ih mi rastjeramo, ne treba mi izraelski ambasador, cionist, za to, to mi ne treba", izjavio je Zoran Milanović, predsjednik države.

