Razotkriven jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, spominje se spolna bolest i mlade Ruskinje: "Tražili ste antibiotike..."

U najnovijim dokumentima o Jeffreyju Epsteinu, koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, spominje se jedan od najbogatijih ljudi na svijetu.

Prema e-mailu koji je objavljen u petak, osuđeni pedofil, pokojni milijarder Jeffrey Epstein navodi da je Bill Gates, osnivač i bivši direktor Microsofta te suosnivač filantropske Zaklade Billa i Melinde Gates, dobio spolno prenosivu bolest nakon što je spavao s mladim Ruskinjama, prenosi britanski The Telegraph.

Epstein je 18. srpnja 2013. godine sam sebi poslao poruku koja sadrži neugodne optužbe protiv osnivača Microsofta.

"Vi me molite da izbrišem e-mailove u vezi s vašom spolno prenosivom bolešću, vaš zahtjev da vam osiguram antibiotike koje možete tajno dati Melindi i opis vašeg penisa", stoji u e-mailu.

Epstein je istog jutra u 1:03 poslao sebi još jedan e-mail, najavljujući ostavku u Zakladi Billa i Melinde Gates. Kako Epstein nikada nije radio za tu zakladu, vjeruje se da je u e-mailu navodio riječi neke druge osobe.

"Uvučen sam u ozbiljan bračni spor između Melinde i Billa... Kao njegova desna ruka, traženo je od mene, a ja sam pogrešno pristao sudjelovati u stvarima koje su varirale od moralno neprimjerenih do etički problematičnih, i više puta su me tražili da činim stvari koje su blizu, a potencijalno i preko granice zakona... Od pomaganja Billu da nabavlja lijekove kako bi se borio s posljedicama seksa s ruskim djevojkama, do posredovanja u njegovim nezakonitim prisnim odnosima s udanim ženama, do zahtjeva da mu osiguram Adderall (lijek koji se prvenstveno koristi za liječenje ADHD-a i narkolepsije) za turnire u bridžu, budući da sam doktor medicine, ali nemam pravo pisati recepte", napisao je Epstein.

Optužbe koje uključuju Gatesa nisu službeno potvrđene. Dokumenti također uključuju fotografije na kojim nema datuma, a koje prikazuju Gatesa sa ženom čije je lice zamagljeno.

Bill Gates i Melinda bili su u braku od 1994. do 2021. Ona je ranije sugerirala da su Gatesovi izvanbračni odnosi i njegova povezanost s Epsteinom bili faktori koji su utjecali na njihov razvod, ali nije otkrila dodatne detalje. Gates je pak za Wall Street Journal 2019. o odnosu s Epsteinom rekao: "Nisam imao poslovni odnos niti bio prijatelj s njim".

No, prema izvještajima The New York Timesa, njih dvojica su se sastali mnogo puta od 2011. nadalje, nakon što je Epstein osuđen za poticanje na maloljetnu prostituciju. Popis putnika Epsteinova privatnog zrakoplova pokazuje da je Gates putovao s njim iz zračne luke Teterboro u New Jerseyju do Palm Beacha na Floridi u ožujku 2013. godine.