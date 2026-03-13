Žarko Puhovski o predsjednikovom istupu: "Milanović nije antisemit, on je prostak. Mi smo već navikli..."

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar ranije je kritizirao hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića zbog njegovih nedavnih izjava o Izraelu i ratu na Bliskom istoku.

Polemika je započela nakon što je Milanović komentirao poziv izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garyja Korena da Hrvatska prekine diplomatske odnose s Iranom. Predsjednik je tada poručio da Hrvatska sama odlučuje o svojoj vanjskoj politici.

"Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo. Ni izraelske ni iranske. Taj nekakav činovnik iz Tel Aviva, ili odakle već je, rekao je maltene da je to teroristička jazbina. Usred Zagreba, u iranskoj ambasadi. Hajde da ih mi rastjeramo. Pa ne treba mi izraelski ambasador za to, cionist. Još nas upozorava - to su teroristi, to je Revolucionarna garda. Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv", poručio je Milanović.

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da Milanović nije antisemit, ali ga opisuje kao političara koji se često služi grubim rječnikom.

"Milanović nije antisemit. Milanović je prostak. To mnogi ljudi izvan Hrvatske ne znaju. Mi smo se na to već navikli. On možda kod kuće nije takav, ali u javnosti je to njegov imidž. Vidim ga kao jednu vrstu balkanskog trumpista", ističe Puhovski.

Istaknuo je i da se slaže s dijelom Milanovićevih stavova, ali ne i s načinom na koji ih iznosi, javlja N1.

"Mi smo se ovdje na prostakluk navikli, kao što se ljudi naviknu na batine, tako se naviknu i na prostakluk. Žalosno je što na taj način Milanović svoje, po mojem sudu, posve ispravne stavove zapravo kompromitira", zaključio je.