Jeziv slučaj riješen nakon25 godina: Otkriveno tko je ubio djevojku i njezino tijelo zavezao i bacio u rijeku

Njemačka je policija nakon 25 godina riješila jezivi slučaj ubojstva djevojke čije je tijelo pronađeno kako pluta u rijeci Majni u Frankfurtu.

Mrtva tinejdžerica pronađena je 31. srpnja 2001., a njezino je tijelo bilo umotano u navlaku za poplun s leopard-uzorkom i frotirni ručnik. Noge su joj bile savijene i pritisnute na prsa, a ruke čvrsto vezane uz tijelo.

Ubojica je koristio specifične vrpce, za koje se otkrilo da se u koriste u Pakistanu, Afganistanu i Indiji kao remenje za tradiocionalne široke hlače, kako bi djevojku privezao za stalak za suncobran s namjerom da potone na dno rijeke. Pronašli su je slučajni prolaznici koji su uočili tijelo kako pluta rijekom.

Činilo se tada da ju nitko ne poznaje, a također nitko nije prijavio njezin nestanak. Utvrđeno je da ima između 13 i 16 godina, ali to je bilo sve što se o njoj znalo.

Djevojka iz rijeke Majne Foto: Landeskriminalamt Hessen

Obdukcija je otkrila jezive detalje o životu djevojke i hororu koji je doživjela. Na njezinu tijelu pronađeni su tragovi višegodišnjeg teškog zlostavljanja. Imala je stare, zarasle lomove na obje ruke. Tijelo, noge i čelo bili su prekriveni dubokim ožiljcima za koje su istražitelji utvrdili da su nastali od gašenja opušaka cigareta na njezinoj koži, piše Fenix Magazine. Lijevo uho bilo je potpuno unakaženo od siline konstantnih udaraca.

Budući da nitko nije znao tko je ona, istražitelji su sami iz svojih džepova donirali novac kako bi nesretna djevojka bila dostojanstveno pokopana na frankfurtskom groblju Heiligenstock.

Pronalazak ubojice

Državni ured kriminalističke policije izvijestio je u ponedjeljak da je policija početkom prošlog tjedna u Offenbachu uhitila 67-godišnjeg muškarca za kojeg sumnjaju da je između 28. i 31. srpnja 2001. ubio 16-godišnju djevojku iz Majne. Radi se o njezinu ocu, koji je sada u pritvoru. Osumnjičeni je rođen u Pakistanu, ali je s obitelji živio u Offenbachu i imao je njemačko državljanstvo.

Policija je uvjerena da je svoju kćer ubio u obiteljskom stanu u Offenbachu nanijevši joj brojne udarce u prsa i trbuh. Potom je njezino tijelo bacio u rijeku.

Posebno povjerenstvo pod nazivom Leopard radilo je na slučaju, godinama prateći brojne tragove. Međutim, dugo je čak i identitet tinejdžerice ostao misterij.

Preokret u slučaju konačno se dogodio nakon što su istražitelji 2024., u sklopu međunarodne kampanje Identify Me (Identificiraj me), objavili detalje i slike neriješenog slučaja. Građani su policiji dojavili ključne tragove o identitetu djevojke. To je vrlo brzo dovelo policiju do ubojice.

Identify Me je međunarodna policijska kampanja potrage za ženama čija su tijela pronađena u šest europskih zemalja: Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Nizozemskoj i Španjolskoj. Za mnoge od njih pretpostavlja se da su ubijene. Većina slučajeva su neriješeni stari slučajevi koji datiraju deset, dvadeset ili čak četrdeset godina, prema policiji. Izjava iz listopada 2024. navodi da je u to vrijeme bilo 46 takvih slučajeva.