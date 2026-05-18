Strava u BiH: Ubio punicu, pucao i u suprugu

U naselju Jehovac na području općine Kiseljak rano jutros dogodilo se teško ubojstvo praćeno talačkom krizom, u kojem je jedna osoba smrtno stradala, dok su dvije ozlijeđene. Prema neslužbenim informacijama, muškarac je usmrtio svoju punicu, a teško ranio suprugu, javlja Klix.ba.

Napadač je jutros otvorio vatru na dvije osobe, nakon čega se zabarikadirao u kući.

Na mjesto događaja odmah su upućene specijalne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije, a objekt je opkoljen. Iz policije su potvrdili da je jedna osoba ubijena te da je muškarac pucao na dvije članice svoje uže obitelji.

"U 7:55 Policijskoj postaji Kiseljak telefonski je prijavljeno da je u naselju Jehovac, na području općine Kiseljak, došlo do uporabe vatrenog oružja. Policijski službenici odmah su izašli na teren i potvrdili navode prijave, odnosno da je M. P., rođen 1972. godine iz Kiseljaka, uporabio vatreno oružje prema dvjema članicama svoje uže obitelji. Jedna je osoba smrtno stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne ozljede", izjavio je glasnogovornik MUP-a Srednjobosanske županije Muamer Karadža.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o supruzi i punici osumnjičenog muškarca. Punica je podlegla ozljedama, dok je supruga teško ranjena.

Pristup mjestu događaja zabranjen je u širokom krugu, promet je obustavljen, a hitna pomoć i ostale žurne službe stavljene su u stanje pripravnosti.

Klix.ba javlja da je muškarac uhićen i da je prevezen u bolnicu.

Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanske županije Muamer Karadža potvrdio je za Klix.ba da je osumnjičeni uhićen.

“Uspješno je lociran uz pomoć pripadnika Obavještajno-sigurnosne agencije, nakon čega je lišen slobode s vidljivim ozljedama. Trenutačno se nalazi na Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu”, izjavio je Karadža.

Riječ je o M. P., rođenom 1972. godine u Kiseljaku, koji je nakon pucnjave na članove svoje uže obitelji navodno ranio i samoga sebe.