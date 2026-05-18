VIDEO Muškarac poginuo u strašnom napadu morskog psa: "Bio je divan otac dviju malenih kćeri"

Jedan muškarac preminuo je nakon što ga je napao morski pas na popularnom australskom turističkom otoku.

Strašan napad na 38-godišnjeg Stevena Mattabonija dogodio se u subotu oko 10 sati ujutro na otoku Rottnest u blizini Pertha. Bio je u podvodnom ribolovu s prijateljima kada ga je oko 1 km od obale morski pas ugrizao za potkoljenicu, piše BBC.

Mattaboni se u trenutku napada nalazo 20 metara od svog broda. Prijatelji su ga brzo vratili na obalu. Pokrenuta je hitna spasilačka akcija te je muškarac čamcem prevezen do pristaništa u zaljevu Geordie Bay.

Okupljeni spasioci i interventne službe promatrali su dok su bolničari i policija izvodili reanimaciju. Međim, muškarca nisu uspjeli oživjeti, navodi se u priopćenju glasnogovornika policije.

Tijelo muškarca potom je postavljeno na nosila i prevezeno u vozilo hitne pomoći.

Snimke s mjesta događaja prikazuju muškarca koji drži podvodnu pušku na brodu pomorske policije, koji je bio privezan za manji čamac.

Vidi se i kako helikopter za spašavanje stiže na otok.

Ministarstvo primarnih industrija i regionalnog razvoja (DPIRD) priopćilo je da je primilo dojavu da je muškarca ugrizao morski pas dug oko 4 metra (13 stopa).

Služba za spašavanje na vodi (Surf Life Saving WA) objavila je na društvenim mrežama da je velika bijela psina dugačka oko 5 metara uočena u to vrijeme 80 metara od obale.

DPIRD je pozvao građane na dodatni oprez u područjima Horseshoe Reef i Marjorie Bay. Dodali su da će patrolni brod nadzirati to područje. Od posjetitelja plaža zatraženo je da vlastima prijave svako uočavanje morskog psa.

Supruga poginulog muškarca, Shirene Mattaboni, opisala ga je kao "nevjerojatnog oca" njihovih dviju kćeri, rekavši da je bio "strastveni ribolovac" koji je "živio i disao ocean".

Steven Mattaboni Foto: Facebook screenshot

"Steven je bio odan otac našim dvjema prekrasnim kćerima - jednoj koja sljedeći mjesec puni tri godine i našoj četveromjesečnoj bebi“, rekla je u izjavi, dodajući da su "srca obitelji nepovratno slomljena".

"Svijet je izgubio uistinu jedinstvenog čovjeka, a naše kćeri su prerano izgubile nevjerojatnog oca", dodala je.

Amaterski nogometni klub Kingsley iz sjevernog predgrađa Pertha također je odao počast Mattaboniju, koji je igrao za njega i bio "mnogima voljen prijatelj".

"Mattas je bio jedna od najiskrenijih osoba koje ste mogli upoznati. "Imao je osmijeh i prisutnost koji su mogli osvijetliti sobu, i svi koji su ga imali čast poznavati će ga se s ljubavlju sjećati“, napisao je klub u objavi na internetu.

Inače, otok Rottnest je zaštićeni rezervat prirode i popularno turističko odredište.

Ove godine zabilježen je već niz napada morskih pasa duž australske obale. Četiri osobe ugrizene su u brutalnom valu napada u blizini Sydneya u razmaku od samo 48 sati u siječnju. U tim napadima život je izgubio 12-godišnji Nico Antic, koji je preminuo u bolnici tjedan dana nakon što ga je 18. siječnja ugrizao morski pas za kojeg se sumnja da je bio morski pas bik.