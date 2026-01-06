Trump ne odustaje i opet prijeti: "Vojska je uvijek opcija"

Američki predsjednik Donald Trump i njegov tim raspravljaju o mogućnostima za stjecanje Grenlanda, a korištenje američke vojske u ostvarivanju tog cilja "uvijek je opcija", izjavila je Bijela kuća u utorak.

"Predsjednik Trump jasno je dao do znanja da je stjecanje Grenlanda prioritet nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država i da je ključno odvratiti naše protivnike u arktičkoj regiji", rekla je Bijela kuća u izjavi na upit Reutersa.

Donald Trump, predsjednik SAD-a Foto: Afp

"Predsjednik i njegov tim raspravljaju o nizu mogućnosti za postizanje ovog važnog cilja vanjske politike, a naravno, korištenje američke vojske uvijek je opcija na raspolaganju vrhovnom zapovjedniku", dodala je.

Grenland i danska vlada pozvali su ranije u utorak na hitne razgovore sa Sjedinjenim Državama nakon što je Donald Trump obnovio zahtjeve za aneksijom arktičkog otoka, autonomnog danskog teritorija.

Nuuk i Kopenhagen zatražili su hitan sastanak s američkim državnim tajnikom kako bi "raspravili značajne izjave Sjedinjenih Država u vezi s Grenlandom", napisala je grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt na Facebooku.

Ranije tijekom dana, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo izdale su zajedničku izjavu u kojoj izražavaju podršku Danskoj suočenoj s Trumpovim zahtjevima za Grenland.

Donald Trump Foto: Afp

Nordijski ministri vanjskih poslova također su u zajedničkoj izjavi naglasili da o pitanjima koja se tiču ​​Danske i Grenlanda trebaju odlučivati ​​isključivo Danska i Grenland.

U Parizu, gdje je sudjelovala na skupu 'koalicije voljnih', danska premijerka Mette Frederiksen pozdravila je tu demonstraciju solidarnosti.

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen također je zahvalio europskim čelnicima na njihovoj "nedvosmislenoj podršci".

Grenland je više puta izjavio da nije na prodaju i da će sam odlučiti o svojoj budućnosti.

U brojnim su prilikama posljednjih dana Donald Trump i njegovi suradnici izrazili svoju namjeru da ogromni arktički otok s 57.000 stanovnika stave pod američku zastavu.