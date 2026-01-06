Snijeg, bura i minusi! Hrvatsku pogodio snažan zimski val: Meteorolog otkriva dokad će trajati

Jak snijeg u unutrašnjosti, orkanski udari bure podno Velebita, snježni zapusi u Lici i Gorskom kotaru, obilna kiša na jugu, a kao posljedica otežana prohodnost cesta i prekidi u prometu, kako cestovnom, tako i pomorskom.

Ne krećite na put ukoliko nije nužno, vrijeme nije povoljno, osobito kroz gorsku Hrvatsku.

Dobra vijest je da će već od jutra što se tiče snijega biti mirnije, pa zbog sigurnosti vrijedi pričekati. Centar ciklone još je u južnom Jadranu, pa oborina može biti i sutra, no tijekom dana sve manje, a prema večeri sa zapada će se i naoblaka kidati. Vedrije vrijeme će nam potom donijeti i jače minuse.

U srijedu ujutro bit će oblačno, u unutrašnjosti povremeno sa snijegom, na Jadranu, osobito na jugu s kišom, koja lokalno još može biti i obilna praćena grmljavinom. Na sjevernom Jadranu i sjevernije u Dalmaciji susnježica i pahulje nošene jakom burom. U dalmatinskom zaleđu kiša se može i smrzavati u dodiru s tlom.

Puhat će povremeno umjeren vjetar sa sjevera, a na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima. Južnije i prema otvorenom moru, sjeverozapadnjak. Bit će dosta hladno, u unutrašnjosti uz temperaturu između -7 i -4, vrijedi i za unutrašnjost Istre i Dalmacije, a u gorju se može spustiti i do -10. Minusa će biti i na sjevernom Jadranu, zatim od 0 na sjeveru Dalmacije do 7 stupnjeva na krajnjem jugu.

Središnja Hrvatska

Oblačno će se zadržati veći dio dana. Snijega, ukoliko ga bude, u središnjoj Hrvatskoj bit će uglavnom slab. Međutim, ostaje hladno, cijeli dan ispod nule, a osjet hladnoće dodatno će pojačavati sjeverac.

Slavonija

Ovakvo vrijeme ne pogoduje kroničnim bolesnicima, poglavito onima s problemima krvožilnog sustava, pa se ovih dana savjetuje posebna pažnja i pridržavanje liječničkih preporuka.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu moguć je još jedan nalet jačeg snijega prema večeri. Puhat će sjeverac i sjeverozapadnjak, a temperatura će dobar dio dana biti oko -2 stupnja: ujutro i navečer znatno niža.

Sjeverni Jadran

I u gorskoj Hrvatskoj još u srijedu povremeno snijeg, no slabije nego u utorak i tijekom noći. Na sjevernom Jadranu bit će moguće malo susnježice ili kiše, mada će se prema večeri naoblaka tu već postupno i kidati. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim i podno Velebita orkanskim udarima, i ona bi mogla stvarati poteškoće u prometu. I to malo bolja situacija, nego kombinacija vjetra sa snijegom u utorak navečer i tijekom noći..

Dnevna temperatura u gorju -6, na sjevernom Jadranu maksimalno +5. I bura će pojačavati osjet hladnoće. U najvećem dijelu Istre i Kvarnera činit će se kao da je -4 ili – 5 sredinom dana. U dijelovima gorske Hrvatske osjet hladnoće bit će i -15.

Vrijeme u Dalmaciji

Slično kao Istru, očekuje i sjevernu Dalmaciju, poglavito zaleđe. Niska temperatura i bura i ovdje će učiniti svoje. U unutrašnjosti Dalmacije tijekom dana može biti i snijega, a ponegdje i kiše koja se smrzava na tlu. Južnije i dalje kišovito, dok će oborina sa sjevera postupno prestajati. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a na jugu i otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 4 i 12 stupnjeva.

Tri dana kopno

U četvrtak nas očekuje prolazno smirivanje vremena i u mnogim predjelima barem djelomice sunčano. U petak potom novo naoblačenje sa zapada te mjestimice kiša, još jednom može se i smrzavati na tlu, a u Gorskoj Hrvatskoj padat će susnježica i snijeg. I u subotu mjestimice oborine na granici kiše i snijega, te u gorju snijeg. U petak će zapuhati jugozapadnjak s kojim će hladnoća popustiti. No prije tog, u četvrtak i petak ujutro iznimno hladno, a u subotu ujutro osjetno manje. Od petka će dnevna temperatura biti iznad nule.

Tri dana more

Na Jadranu će u četvrtak prevladavati sunčano, a od petka promjenljivo mjestimice s kišom. U Dalmaciji krajem dana i u subotu prijepodne lokalno ponovno može biti obilna. U četvrtak će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, u petak umjereno, jako i vrlo jako jugo, a u subotu okreće na jaku buru. Vrijeme će nas tako sljedećih dana dobro išamarati. Jutra hladna, u četvrtak i petak na sjevernom dijelu uz mraz. Od petka poslijepodne i na moru osjetno manje hladno.

Sljedeći vikend

Na snazi je upozorenje na hladni val. Vrijedi za središnju, gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran. Za razliku od Meteoalarma koji podrazumijeva širi spektar utjecaja, poput gospodarstva, prometa i slično, ovo upozorenje odnosi se isključivo na zdravlje ljudi. Posebna pažnja ide srčanim bolesnicima, budite na toplom, vrlo hladno ostaje do petka poslijepodne.