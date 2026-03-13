Iskoristite topao vikend, s novim tjednom stiže promjena vremena: Meteorolog otkrio detalje

Sedam dana nas dijeli i od kalendarskog početka proljeća, mada je ono u naše krajeve, na neki način stiglo još u veljači, s prvim duljim razdobljem stabilnog, sunčanog i nadasve toplog vremena.

Vrijeme je tad bilo primjerenije ožujku, kao što je sad primjerice primjerenije travnju, što znači da je već tjednima iznadprosječno toplo. Dugo smo bili i pod prevladavajućim utjecajem anticiklone, sad je taj utjecaj vrlo ruban, po visini nam sa zapada pritječe vlažan zrak, dok se u Sredozemlju trenutno nalazi jedna, a u subotu će se generirati i druga ciklona podržana dubokom visinskom dolinom.

Neće nam biti jako blizu pa šanse za kišu i pljuskove neće biti posvuda jednake, tako da nam predstojeći vikend izgleda šaroliko, ovisno o dijelu zemlje, no posvuda će još uvijek biti toplo. To se pak ne može reći i za sljedeći tjedan kad nas očekuje hladnije vrijeme.



U subotu ujutro u većini zemlje djelomice ili pretežno sunčano - na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj uz promjenjivu naoblaku. Uglavnom od sredine dana može biti i malo kiše. Ujutro još rijetko gdje mjestimice i magla. Zapuhat će, u početku slabo do umjereno jugo, a u unutrašnjosti južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, u kopnenom području od 1 do 6, a na moru između 6 i 11 stupnjeva.

Barem djelomice sunčano zadržat će se u središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne. Uz prolazno jači razvoj oblaka ne isključuje se mogućnost i za poneki izolirani pljusak, ponajprije zapadnije u regiji. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura može ići i do 20 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom će prevladavati sunčano, te će također biti iznadprosječno toplo. Šanse za poneki pljusak su vrlo rijetke. Puhat će jugoistočni vjetar, a temperatura će biti najčešće 19 ili 20 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, nešto promjenjivije - izmjena sunčanih i povremeno oblačnijih razdoblja, pa su mogući i kraći pljuskovi, osobito sredinom dana i poslijepodne. Na moru će jugo pojačati na jako, u gorju će puhati jugozapadnjak. Dnevni maksimum temperature se očekuje između 12 i 16 stupnjeva. Niže vrijednosti u višem gorju.



I u Dalamciji tijekom dana stoji mogućnost za poneki pljusak, no većinom će biti djelomice sunčano. Puhat će umjereno i jako jugo uz koje će temperatura zraka u zelđu porasti i do 18 stupnjeva. Na obali i otocima bit će malo svježije.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju na kopnu barem djelomice, a često i pretežno sunčano, ujutro lokalno uz maglu, a danju ugodno toplo kao i u subotu. Samo je u gorju moguć poneki pljusak. U ponedjeljak sa sjeveorzapada postupno naoblačenje, s kišom osobito navečer i u noći na utorak. Zapuhat će prolazno jak sjeverac s kojim će osjetno zaladnjeti tako da je prema sredini tjedna u višem gorju moguć i snijeg, a drugdje temperatura bliža 10, nego 20 stupnjeva.



I na Jadranu će u nedjelju biti dosta sunca, no poslijepodne lokalno ponegdje i uz kraći pljusak. U ponedjeljak postupno oblačnije, potom mjestmice kiša te pljuskovi kojih može biti i u utorak. Jugo će početkom tjedna na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zamijeniti umjerena i jaka, na udare i olujna bura uz koju će i na moru u sljedećem tjednu zahladnjeti.



U sljedećem tjednu izgledno je zahladnjenje, no ono neće biti dugotrajno, temperatura će se brzo vratiti na ugodnu. Možda ne baš na 18 ili 20 stupnjeva, ali 15, 16 je realno.