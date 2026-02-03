Priznao manja zlodjela, no silovanja negira: Sin krunske princeze na sudu

Počelo je suđenje sinu norveške krunske princeze. Marius Borg Høiby tereti se za 38 kaznenih djela, uključujući četiri za silovanje, u jednom od najvećih sudskih slučajeva posljednjih godina.

Høiby je porekao optužbe za silovanje, ali je priznao manja kaznena djela poput kršenja zabrane prilaska i prijevoza marihuane. Uz video-dokaze, očekuje se svjedočenje sedam navodnih žrtava. Ako se krivnja utvrdi, minimalna kazna zatvora je deset godina.

Suđenje sinu norveške krunske princeze - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Suđenje sinu norveške krunske princeze - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Postoje izjave ljudi za koje vjerujemo da mogu rasvijetliti slučaj, a zatim će biti potkrepljujućih dokaza u obliku filmova i videozapisa te tehničkih dokaza koji mogu dodatno osvijetliti slučaj", rekao je glavni tužitelj Sturla.

Suđenje sinu norveške krunske princeze - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Smatram da će ovakav slučaj, vrlo ozbiljan kazneni slučaj, kao i drugi elementi vezani za kraljevsku obitelj, što za njih nije nimalo dobro, s vremenom imati utjecaj na kraljevsku obitelj", rekao je Paal Behrens iz Osla.