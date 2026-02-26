Poznato kada i gdje će se održati novi krug pregovora o Ukrajini

Idući krug mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije uz posredovanje SAD-a trebao bi se održati u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima početkom ožujka, rekao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

"Potrebno je finalizirati sve što je postignuto u smislu istinskih sigurnosnih jamstava te pripremiti sastanak šefova država", rekao je Zelenskij u videoporuci.

Takav bi samit mogao pomoći u rješavanju "ključnih pitanja", dodao je. "Kada je riječ o Rusiji, takvom personaliziranom režimu, onda još i više nego u drugim zemljama."

Zelenskij je to rekao nakon razgovora ukrajinskog i američkog izaslanstva održanih u Švicarskoj, koji su bili priprema za novi trilateralni sastanak s Rusijom.

Zelenskij je rekao da je nekoliko puta razgovarao s ukrajinskim pregovaračima Rustemom Umerovom i Davidom Arakhamiom, kao i s posebnim izaslanicima SAD-a Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

S američkim dužnosnicima se u Ženevi u četvrtak sastao i Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, objavila je ruska novinska agencija RIA navodeći da Dmitrijev nije želio komentirati ishod sastanka.

Zelenskij je ponovio da Moskva nije spremna za mir. Putin ne zaustavlja svoj ratni stroj, nego se naprotiv priprema za nastavak borbe, a svijet mora biti spreman izvršiti pritisak na Rusiju kako bi se to promijenilo, rekao je.

Istaknuo je da su rješenje sankcije na ruski izvoz energenata i banke.