Policijska akcija na istoku Hrvatske! Procurilo tko je uhićen

Uhićenje i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Navedene radnje provode se u Vinkovcima u odnosu na policijskog službenika za kojeg se osnovano sumnja da je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti, priopćeno je iz USKOK-a.

Kako doznaje Index, uhićen je načelnik postaje Granične policije Bajakovo. Sumnja se da je u službene evidencije unosio da je na radnom mjestu iako nije dolazio na posao te se tako okoristio za 4000 eura.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika odlučiti o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, izvijestili su u priopćenju.