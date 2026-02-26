Veliki pomak u pregovorima Irana i SAD-a? "Uskoro nastavljamo..."

Iran i Sjedinjene Države u Ženevi su završili treći krug svojih pregovora o nuklearnom programu te su postigli "značajan napredak”, objavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Omana Badr al-Busaidi.

"Nastavljamo uskoro, nakon konzultacija u matičnim prijestolnicama”, dodao je al-Busaidi, posrednik u pregovorima.

Za idući tjedan zakazani su tehnički pregovori u Beču, a ako se oni ostvare vjerojatno će se razgovarati o detaljima mogućeg dogovora, dodao je.

Iran je također objavio da se nastavak pregovora očekuje u idućih tjedan dana nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi pregovore u Ženevi ocijenio kao dosad najozbiljnije.

Obje strane moraju se konzultirati sa svojim vladama, rekao je Araqchi državnoj televiziji.

Ti pregovori dio su napora SAD-a i zapadnih sila da spriječe Iran da razvije nuklearno naoružanje. Washington je istovremeno rasporedio značajne vojne snage u iranskom susjedstvu, nakon Trumpovih prijetnji da će se u izostanku dogovora dogoditi do "loših stvari".

Teheran odbacuje da uopće ima ambicije razviti atomsko oružje te tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo u civilne svrhe. No, Iran je signalizirao da je voljan prihvatiti ograničenja tog programa, poput onog o obogaćivanju uranija koji je bio dio sporazuma između Irana i svjetskih sila iz 2015.

Trump se 2018. povukao iz tog dogovora te je vratio sankcije nad Islamskom Republikom za koje Iran sad traži da se ponovno ukinu. Teheran je u srijedu predao posljednji nacrt svog prijedloga sporazuma.