Užas u susjedstvu! Uhićene dvije odgajateljice: "Jedna je dječaka ugurala u premalu hranilicu, a onda..."

Dvije odgajateljice vrtića u Hadžićima u Bosni i Hercegovini uhićene su zbog osnovane sumnje da su zlostavljale petogodišnjeg dječaka te mu nanijele lakšu tjelesnu ozljedu.

Riječ je o dvjema sestrama u dobi od 25 i 27 godina, koje se terete za kaznena djela psihičko nasilje, zanemarivanje ili zlostavljanje djeteta te laka tjelesna ozljeda u supočiniteljstvu.

Iz Kantonalnog tužiteljstva potvrđeno je da je protiv njih donesena naredba o provođenju istrage.

Jedna od njih je, piše Klix.ba, prema neslužbenim informacijama dijete ugurala u hranilicu koja mu je bila premala, a potom navodno pozvala drugu djecu da mu se izruguju dok je dječak vrištao.

Prema nalazu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), dijete je zadobilo tjelesne ozljede. Roditelji tvrde da snimke pokazuju elemente psihičkog i fizičkog zlostavljanja.

Priveden je i ravnatelj vrtića zbog osnovane sumnje na kaznena djela neprijavljivanje kaznenog djela ili počinitelja i davanje lažnog iskaza. Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja pušten je na slobodu, dok su odgajateljice predane u nadležnost Kantonalnog tužiteljstva.

"Istraga je u tijeku. Budući da je riječ o djetetu, zbog Zakona o postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku ne možemo davati više informacija", priopćili su iz Tužiteljstva.

Slučaj je izazvao pozornost javnosti nakon što se otac dječaka obratio medijima. Sud je nalog za izuzimanje snimki izdao deset dana nakon pokretanja istrage.