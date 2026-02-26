Vučić očekuje veliki sukob: "Svi znate na koji mislim"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je započeo službeni dvodnevni posjet Kazahstanu. Odmah je najavio 10 sporazuma o suradnji, ističući da time stvara "temelje na kojem će se graditi velika kuća prijateljstva koja je u interesu obje zemlje". No, ima i turobna predviđanja.

Prvo je istaknuo da mu je velika čast u ime Srbije primiti najviši orden Kazahstana, orden Zlatnog orla.

"Žele graditi, najbolji su graditelji u Moskvi i u mnogim drugim dijelovima Rusije grade najluksuznije hotele. Zanimaju ih ulaganja u Beograd i Srbiju", poručio je.

Onda je rekao da očekuj skori početak velikog sukoba.

"Svi znate na koji mislim, a očekujem da sukob u Ukrajini neće uskoro završiti. Mislim da će trajati još dugo. Volio bih da griješim, sa najvećim zadovoljstvom bih izašao i rekao 'moje procjene su bile pogrešne'. Nažalost, bojim se da ću biti u pravu", rekao je i dodao da to dodatno komplicira situaciju.

"Svi ulaze u ćorsokak (slijepu ulicu op. a.), a kad ste u ćorsokaku, onda se ide samo prema težim rješenjima i većim problemima. Ovo će biti ključna godina i jedna od najtežih godina u svijetu. I ne bih isključio mogućnost upotrebe i nekonvencionalnog oružja tijekom ove godine", dodao je, prenosi Blic.

Rekao je i da ih očekuju izbori na kolima će "blokaderi na teži način naučiti da mogu izgubiti i prihvatiti poraz". Osvrnuo se i na stanje Ivice Dačića, koji je jučer hitno hospitaliziran.

"Parametri su nešto bolji, ali je nezahvalno prognozirati. Svi važni parametri su nešto bolji. Ostaje da se nadamo i vjerujemo da će biti dobro", rekao je Vučić.