Umjesto vila, grade "najljepšu školu u Hrvatskoj": "Ovakav pogled nema nijedna"

U Podstrani, općini velikog nataliteta dobit će novu školu. Kažu, najveću i najljepšu u Hrvatskoj! S predivnim pogledom na more, to bi mogla biti lokacija za turističko naselje, ali ovdje će učiti više od 500 djece.

Postojeća škola u općini kraj Splita izgrađena je prije 50 godina i u njoj je 1000 djece pa je došlo vrijeme za novu. Na polaganje kamena temeljca stigao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Uz župana i načelnika primio se lopate.

"Veselim se zbog druge djece, i to je velik pomak za općinu Podstrana", poručili su mještani.

"Ovakav pogled nema nijedna škola u Hrvatskoj pa ćemo je odmah proglasiti i najljepšom", poručio je Blaženko Boban, župan Splitsko dalmatinske županije.

Odmah do lokacije škole već se grade vile s bazenima kakvih ima po cijeloj Podstrani pa treba čestitati Općini što je lijepo zemljište sačuvala za školu, a ne prodala investitorima. Moderna škola sa sportskom dvoranom koštat će 22 milijuna eura.

Sve detalje pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sofije Preljvukić.