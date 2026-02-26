Nevjerojatna priča o bijegu: Pala s prvog kata dok je ubojica provaljivao u stan, policija ga tada nije kaznila

Incident se dogodio 24. svibnja 2020. godine, više od tri godine prije nego što je Calocane ulipnju 2023. ubio troje ljudi i pokušao ubiti još troje u seriji napada.
Žena je rekla da je pomislila kako netko pokušava provaliti dok se tuširala i da je udarce na vrata povezala s provalnicima. Pokušavši pobjeći kroz prozor studentskog doma s visine od 3, 4 metra, poskliznula se i pala, zbog čega je na kraju morala na operaciju kralježnice, piše Sky News.
Calocane je tada uhićen zbog pokušaja provale u drugi stan, no nije optužen zbog svojih postupaka koje je uzrokovalo njegovo mentalno zdravlje i sumnja na shizofreniju. Umjesto toga odveden je u psihijatrijsku bolnicu. Policijski podaci navode da snimke kamere s prvog uhićenja nisu dostupne.
Istraga o incidentu i reakciji policije trajat će do lipnja, a završno izvješćeočekuje se 2027. godine.