Nevjerojatna priča o bijegu: Pala s prvog kata dok je ubojica provaljivao u stan, policija ga tada nije kaznila

Žena iz Nottinghama pala je kroz prozor i slomila kralježnicu dok je pokušavala pobjeći od napadača Valda Calocanea. Policija ju je nakon nesretnog događaja upozorila da ju je napadač mogao ubiti.

Incident se dogodio 24. svibnja 2020. godine, više od tri godine prije nego što je Calocane u lipnju 2023. ubio troje ljudi i pokušao ubiti još troje u seriji napada.

Žena je rekla da je pomislila kako netko pokušava provaliti dok se tuširala i da je udarce na vrata povezala s provalnicima. Pokušavši pobjeći kroz prozor studentskog doma s visine od 3, 4 metra, poskliznula se i pala, zbog čega je na kraju morala na operaciju kralježnice, piše Sky News.

Calocane je tada uhićen zbog pokušaja provale u drugi stan, no nije optužen zbog svojih postupaka koje je uzrokovalo njegovo mentalno zdravlje i sumnja na shizofreniju. Umjesto toga odveden je u psihijatrijsku bolnicu. Policijski podaci navode da snimke kamere s prvog uhićenja nisu dostupne.

Istraga o incidentu i reakciji policije trajat će do lipnja, a završno izvješćeočekuje se 2027. godine.