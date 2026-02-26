U Hrvatsku su uložili više od 200 milijuna eura, imaju još planova: "Poznata je kao Božje dvorište"

Hrvatska energetika nije samo u fokusu zapadnih kompanija. Najveći kineski investitor u Hrvatsku do sada je uložio više od 200 milijuna eura. Norinco, divovska državna tvrtka s Dalekog istoka bavi se investiranjem u zelenu energiju, a kod nas su vlasnici vjetroelektrane. Uložili su i u solare.

Goran Latković razgovarao je s Du Xiaodongom, zamjenikom generalnog direktora državnog poduzeća NIC. U Hrvatsku je, kaže, došao zbog obilježavanja 130 godina rada HEP-a.

"Hrvatska je poznata kao Božje dvorište, predivna je. Uz predivne i kulturne krajolike, otkrili smo da je Hrvatska dobila neprocjenjiv dar, a to su značajni izvori sunca i vjetra. Smatram kako u budućnosti Norico International može donijeti novac i ekspertizu izravno u zelenu energiju, tranziciju i energetsku sigurnost u Hrvatskoj. Tu je širok potencijal", poručio je Du i dodao da su tu kroz deset godina radili na više projekata u zelenom energetskom sektoru.

Na pitanje o budućim investicijama, rekao je da ih posebno zanimaju solari. A zašto su se odlučili baš za Hrvatsku?

"Hrvatska je kineskom narodu dobro poznata zbog nogometa. Vrlo je poznata. Hrvatska je predivna, ima velik potencijal u suncu i vjetru. Odluka o investiranju u Hrvatsku je dobra odluka", poručio je Du.

Komentirao je i što možemo očekivati u kineskoj Novoj godini.

"U Hrvatskoj sam vidio da ljudi imaju vrlo važnu vezu s obitelji. U tom smislu želim poručiti mojim kolegama koji rade u dalekim zemljama i Hrvatskoj. Želim reći, u ime naše kompanije, hvala vašim obiteljima. Bez njihove potpore i razumijevanja ne biste mogli raditi mirno daleko od kuće. Naša kompanija se bez toga ne bi mogla lako razvijati. Hvala vam."

