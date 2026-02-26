Prvi topli vikendi najopasniji za vozače na dva kotača, policija upozorava: "Lani je smrtno stradala 71 osoba"

Pred nama su topliji dani, što znači da motocikli i mopedi nakon zimske pauze izlaze na prometnice. Struka i policija upozoravaju kako su prvi topli vikendi najrizičniji za vožnju na dva kotača, jer vozači nakon duže pauze nisu u potpunosti spremni.

Sigurnost motociklista i vozača mopeda uključuje adekvatnu opremu: kacigu, jaknu, hlače, čizme i rukavice. Iako lijepo sunce može biti zavodljivo, asfalt je još hladan, posebno u sjenovitim dijelovima, a kolnici su ponekad posipani pijeskom i soli zbog zimskog održavanja, što dodatno povećava rizik u nepreglednim zavojima.

Statistika je neumoljiva – prošle godine 71 osoba smrtno je stradala na motociklu ili mopedu, gotovo svaka treća osoba koja je poginula u prometu. Takve brojke moguće je smanjiti jedino odgovornim ponašanjem svih sudionika u prometu.

