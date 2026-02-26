Kineski vojni dronovi izvode nešto što do sada nije viđeno: Sprema li se invazija?

Veliki kineski vojni dronovi tipa Wing Loong 2 (slični američkim Reaperima) u posljednje vrijeme provode neuobičajene letove. Umjesto da lete "nevidljivi", oni odašilju lažne signale koji ih na civilnim servisima poput Flightradara24 prikazuju kao britanske lovce Typhoon, bjeloruske teretne avione ili čak sjevernokorejske putničke letjelice.

Analiza Reutersa otkrila je najmanje 23 takva leta od kolovoza prošle godine. Dronovi polijeću s otoka Hainan i satima kruže nad osjetljivim područjima, uključujući rute kineskih podmornica i sporne otoke u blizini Filipina i Vijetnama.

Kineski dron Wing Loong 2 Foto: Afp

"Nikada nismo vidjeli ništa slično"

Vojni atašei i sigurnosni analitičari ističu kako ti letovi predstavljaju znatnu promjenu u kineskoj taktici "sive zone". Iako takva maskiranja vjerojatno neće u potpunosti prevariti vojne radare, ona mogu posijati opasnu konfuziju u trenucima visoke napetosti.

"Nikada nismo vidjeli ništa slično", kaže Ben Lewis, osnivač platforme PLATracker. "To je vrsta testiranja obmane koja se provodi u stvarnom vremenu koristeći zrakoplove koji nisu nimalo diskretni. Čini se da to uopće nije slučajno."

Bizarni slučajevi: "Dva jednaka aviona u isto vrijeme"

U jednom posebno neobičnom incidentu, kineski dron prikazivao se kao bjeloruski teretni avion tvrtke Rada Airlines upravo u trenutku kada je stvarni bjeloruski avion polijetao tisućama kilometara dalje prema Teheranu.

Kineski dron Wing Loong 2 Foto: via Guliver

Drugi let, zabilježen u kolovozu, bio je još složeniji: dron je prvo odašiljao kod britanskog RAF Typhoona, a zatim je u razmaku od samo 20 minuta promijenio identitet u još trima različitim zrakoplovima prije nego što je sletio.

Priprema za Tajvan: Svaka milisekunda je važna

Sigurnosni analitičar iz Singapura, Alexander Neill, smatra da ti letovi nisu samo vježbe, već pripreme za moguću konfrontaciju oko Tajvana. Putanje letova, kada se preslikaju na kartu Tajvana, pokrivaju ključne vojne točke, uključujući glavni grad Taipei i južnu obalu.

"Sve što Kinezi mogu učiniti kako bi posijali pomutnju u umovima svojih rivala ide im u prilog", ističe Neill. "SAD i njihovi saveznici znaju da u visokotehnološkom sukobu čak i milisekunde odlučuju o lancu eskalacije."

Kineska raketna artilerija Foto: Afp

Kinesko ministarstvo obrane odbilo je komentirati te letove, dok analitičari upozoravaju da je to samo novi element u širenju kineske prisutnosti i elektroničkog ratovanja koje izravno testira spremnost regionalnih sila.