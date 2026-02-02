Europska princeza godinama se dopisivala s osuđenim pedofilom: "Je li neprimjereno...?"

Norveška princeza Mette-Marit našla se u središtu novog skandala nakon što su novoobjavljeni dosjei otkrili njezine dugogodišnje opsežne kontakte s pokojnim seksualnim prijestupnikom i pedofilom Jeffreyem Epsteinom.
U najnovijoj seriji dokumenata, ime princeze spominje se u gotovo 1000 slučajeva. Datoteke uključuju desetke e-mailova razmijenjenih između njih dvoje, što sugerira da su bili u kontaktu od 2011. do 2014., izvijestio je norveški dnevnik VG . Mette-Marit udala se za budućeg norveškog kralja 2001. godine.
"Pokazala sam lošu prosudbu i duboko žalim što sam imala ikakav kontakt s Epsteinom. To je jednostavno neugodno", rekla je Mette-Marit u izjavi koju je objavila kraljevska palača u subotu, piše Guardian.
E-mailove je princeza razmijenjivala Epsteinom godinama nakon što se on izjasnio krivim za optužbe koje su uključivale nagovaranje na prostituciju maloljetnice na Floridi.
E-poruke sadržane u datotekama sugerirale su da su njih dvoje bili bliski. U jednoj od poruka Mette-Marit je rekla Epsteinu da ima "meko srce" i da je "takav dragulj". Godine 2012. pisala mu je da je "vrlo šarmantan" i pitala ga je li "neprimjereno da majka predloži dvije gole žene koje nose dasku za surfanje za pozadinu zaslona mog 15-godišnjeg sina?"
Tjednima ranije, ona i Epstein su razmjenjivali e-mailove o tome kako je on u "lovu na ženu" u Parizu. Odgovorila je da je francuska prijestolnica "dobra za preljub" i dodala da su "Skandinavci bolji materijal za supruge".
U drugoj je zahvalila Epsteinu na cvijeću koje joj je poslao kada se nije osjećala dobro, potpisavši se s "S ljubavlju, Mm".
U razgovorima su se redovito spominjali planovi za zajednički susret, a dokumenti pokazuju da je ona boravila u njegovoj kući u Palm Beachu na Floridi četiri dana 2013. kada Epstein nije bio tamo.
U svojoj izjavi u subotu, Mette-Marit (52) je izrazila "duboku sućut i solidarnost" sa žrtvama Epsteinovog zločina te rekla da je odgovorna "što nije detaljnije provjerila Epsteinovu prošlost i što nije dovoljno brzo shvatila kakva je osoba bio".
Međutim, datoteke uključuju razgovor iz 2011. u kojem je Mette-Marit rekla Epsteinu da je njegovo ime pretraživala na internetu, dodajući "nije izgledalo baš dobro" uz nasmijani emoji. U e-mailu nisu navedeni detalji njezine online pretrage.
Palača je izjavila da je Mette-Marit prekinula pisani kontakt s Epsteinom 2014. godine jer je smatrala da on "pokušava iskoristiti svoj odnos s krunskom princezom kao polugu za utjecaj na druge ljude".
Suđenje princezinom sinu
Objava e-mailova koji princezu povezuju s osuđenim pedofilom dolaze u trenutku kada u Oslu započinje sedmotjedno suđenje sinu Mette-Marit, Mariusu Borgu Høibyju. On se suočava s 38 optužbi, uključujući silovanje četiriju žena, kao i napade i kaznena djela povezana s drogom.
Ako bude osuđen, mogao bi se suočiti s do 16 godina zatvora. Høiby je porekao najteže optužbe, uključujući one o seksualnom zlostavljanju.
Høiby je rođen iz veze prije nego što se Mette-Marit udala za prijestolonasljednika Haakona i nema kraljevsku titulu te je izvan linije kraljevskog nasljeđivanja.