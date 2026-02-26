Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s iznimno niskim IQ-om"

Dok je u utorak predvodio protuprogram govoru o stanju nacije, glumac Robert De Niro uputio je emotivan apel Amerikancima da se mobiliziraju protiv predsjednika Donalda Trumpa na predstojećim međuizborima.

"Osjećam se izdanim od svoje zemlje", rekao je na skupu "State of the Swamp" u Nacionalnom press-klubu u Washingtonu.

"Ne mora biti savršeno, ali se mora vratiti vrijednostima koje su nam dale snagu i čovječnost", rekao je glumac.

De Niro je poručio da je mobilizacija nužna kako bi se političke čelnike držalo odgovornima tijekom Trumpove administracije.

"Ako ste odani Ustavu i vladavini prava, ako želite da Sjedinjene Američke Države budu vrijedne vaše ljubavi, budite spremni zajedno izaći na ulice i vratit ćemo našu zemlju", rekao je.

Među organizatorima "State of the Swamp" bili su antitrumpovska skupina Defiance.org, koalicija umjetnika i aktivista Portland Frog Brigade te medijska zagovaračka mreža Courier.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social uzvratio oštrim riječima, nazvao je De Nira "još jednom bolesnom i poremećenom osobom s iznimno niskim IQ-om, koja apsolutno nema pojma što radi ili govori – od čega su neke stvari ozbiljno kriminalne".

"Kad sam ga sinoć gledao kako plače, baš kao dijete, shvatio sam da je možda čak i bolesniji od lude Rosie O'Donnell", napisao je Trump.

Američki predsjednik u istoj je objavi prozvao i demokratske kongresnice Ilhan Omar i Rashidu Tlaib, optužio ih je za neprimjereno ponašanje tijekom njegova obraćanja.

"Kada gledate Ilhan Omar i Rashidu Tlaib niskog IQ-a kako su sinoć nekontrolirano vrištale na vrlo elegantnom obraćanju o stanju nacije, tako važnom i lijepom događaju, imale su izbuljene, zakrvavljene oči kao lude osobe, luđaci, mentalno poremećene i bolesne koje, iskreno, izgledaju kao da bi trebale biti institucionalizirane", napisao je Trump.

Dodao je da bi se, prema njegovu mišljenju, trebale "vratiti odakle su došle", ustvrdivši da štete Sjedinjenim Američkim Državama. U nastavku je ponovno napao De Nira, ponovio je da je riječ o "bivšem glumcu" koji, kako tvrdi, nema nikakvu ideju što radi ili govori.

U izjavi za USA Today direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung nazvao je De Nira "propalim bivšim glumcem koji nije bio relevantan već 30 godina".

"Sada samo širi govor mržnje i potiče nasilje nad drugima. Umjesto da se sramoti svaki put kad progovori, trebao bi odmah potražiti liječenje za mozak veličine kikirikija", rekao je Cheung.

U epizodi podcasta "The Best People" od 23. veljače 82-godišnji glumac, poznat po filmovima poput "Dobri momci" i "Taksist", nazvao je Trumpa "neprijateljem ove zemlje" te pozvao birače da se usredotoče na, kako je rekao, "veliki problem".

"Nemojmo se zavaravati. To je tako jednostavno. Svi se moraju držati zajedno kako bi ih izvukli i vratili se na pravi put. Svi se možemo prepirati oko naših malih razlika, ali ovo je važnije", rekao je voditeljici Nicolle Wallace.

De Niro je također izjavio da nema šanse da će Trump dobrovoljno napustiti dužnost nakon isteka drugog mandata, piše USA Today.

"On. Neće. Otići. Na nama je da ga se riješimo. Moramo se pobrinuti za to. Uništit će zemlju. Ljudi se moraju mobilizirati sada i biti spremni za međuizbore", poručio je.

"Ne želim da svi hodaju okolo sa svojim MAGA zastavama i američkim zastavama kao da su jedini. I mi smo Amerikanci. I ima nas više jer vjerujemo u ono što je ispravno i pogrešno, u empatiju i ljubaznost. Ujedinjavanje zemlje, a ne njezino razjedinjavanje", zaključio je De Niro.