Novac stajanjem gubi moć, stručnjak savjetuje: "Danas možeš ulagati već s 10 eura"

Na žalost, još uvijek nam nedostaje financijske pismenosti. Pa tako i znanja o tome kako sačuvati vrijednost novca u ovim izazovnim vremenima. Najviše se investira u nekretnine, ali sve više se kupuje i investicijsko zlato. Novac stajanjem gubi kupovnu moć, pa interes za ulaganjima raste.

"Razmišljam (o svom novcu), ali ga nemam toliko puno da puno moram razmišljat. Malo imam, malo razmišljam", ispričala je uz smijeh Nevenka iz Zagreba.

"Za ulaganje trebaš ipak imati. Imati znanje, ali trebaš imati i novca, trebaš imati količinu novca koja bi ti se isplatila da ulažeš", komentirala je Beba iz Zagreba.

Povećava se interes za investicijskim zlatom koje bilježi rekordan rast. Onaj tko je lani uložio u zlato, najbolje je prošao, objasnio je profesor Toni Milun. Ipak, ne donosi uvijek svaka investicija zaradu - u minusu su bili oni koji su ulagali u Bitcoin. I to ne znači da će i sutra biti tako.

Zato je, naglašavaju stručnjaci, važna financijska pismenost i znanje - u što se sve može ulagati.

"Najbitnija poruka je da treba krenuti što prije, jer vrijeme je jedini faktor koji je u ulaganju nemoguće nadomjestiti, čak nekada i većim iznosima uplata", poručio je Marko Bogdan, voditelj prodaje i marketinga, Genius by InterCapital.

"Danas, za razliku od onog mita prije 10-20 godina, kad su ljudi smatrali da moraš biti bogat da bi ulagao, danas to doslovno može svatko već sa 10 eura na računu i sa mobitelom u džepu", dodao je.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Karle Trstenjak.