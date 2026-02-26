Opskurni desničar organizira prosvjed pred stanom roditelja Borisa Dežulovića: "Ovo je maltretiranje"

Predsjednik Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec objavio je javni poziv na okupljanje pod nazivom "Operacija Boris Dežulović", koji je najavljen na adresi na kojoj u Splitu žive Dežulovićevi roditelji.

Trebao bi to biti najnoviji u nizu okupljanja pred domovima javnih osoba s kojima se Keleminec i njegovi simpatizeri ne slažu. Dosad su na meti bili Tomislav Tomašević, Dalija Orešković i Anka Mrak-Taritaš, a Keleminec je organizirao okupljanja i pred prostorijama HDZ-a, SDP-a te Srpskog narodnog vijeća (SNV).

Dežulović: "Ovo nije prosvjed, nego maltretiranje"

Dežulović i njegova sestra su Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj podnijeli zahtjev da se skup zabrani. Osim toga, protiv A-HSP-a i Keleminca podnijeli su kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

"Nemam još nikakvu povratnu informaciju što se toga tiče", rekao je Dežulović za DNEVNIK.hr.

Najavio je da će sigurno doći na okupljanje da bi zaštitio svoje roditelje jer za to postoji i biološka i ustavna obveza.

"Keleminec meni govori da sam se usro. Ja sam se usro, a on organizira skup pred domom ljudi od gotovo 90 godina", napomenuo je.

"Ja sam se, za razliku od Keleminca, i u onom i u ovom sustavu borio za slobodu mišljenja, govora i okupljanja. Ako želi, neka prosvjeduje ispred institucija, ali ovo nije javni prosvjed, ovo je maltretiranje starih ljudi", poručio je Dežulović.

"Oglušit ćemo se na zabranu"

Keleminec je jučer medijima poslao priopćenje u kojem je napisao da je već organizirao takva okupljanja te ustvrdio da dosad nije bilo iznošenja govora mržnje ni prekršajnih prijava. Također je naveo da će se oglušiti na moguću zabranu i uz prijetnju uhićenja.

"Nakon toga kreće borba ispred međunarodnih institucijama (štrajk glađu) radi kršenja zakona o javnom okupljanju jer svatko imamo pravo na javno okupljanje na javnoj površini", napomenuo je Keleminec.

Zastupničko pitanje Plenkoviću

Damir Barbir, saborski zastupnik Centra, zbog okupljanja je uputio službeno zastupničko pitanje premijeru Andreju Plenkoviću.

"Bez obzira na to slažemo li se s nečijim stavovima ili ne, javno targetiranje pojedinog novinara i organiziranje okupljanja pred domom članova njegove obitelji prelazi granicu političke borbe", objavio je na Facebooku.

Barbir je od Plenkovića zatražio očitovanje o sljedećem:

Smatra li Vlada RH javno organiziranje prosvjeda usmjerenih protiv pojedinog novinara prihvatljivim oblikom političkog djelovanja?

Koje konkretne mjere poduzima radi zaštite novinara od zastrašivanja i javnog targetiranja?

Hoće li Vlada jasno i nedvosmisleno osuditi svaki oblik pritiska na novinare, bez obzira na političku relevantnost organizatora?

"Sloboda medija temelj je demokratskog poretka, a zaštita novinara ne smije ovisiti o političkoj težini onih koji ih napadaju", stoji u zastupničkom pitanju.