Ministar hitno hospitaliziran: Vučić otkrio najnovije informacije o Dačićevu zdravstvenom stanju

Zdravstveno stanje srpskog ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića (60) nešto je bolje, objavio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je u četvrtak iz zrakoplova na službenom putu.

"Posjetio sam jutros Ivicu. Liječnici kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sada pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju", napisao je Vučić na svojem Instagram profilu.

"Naravno, oprez je i dalje neophodan i ništa nije sigurno, ali je bolje, na radost njegove obitelji i svih ljudi koji ga vole", dodao je Vučić koji je Dačića posjetio i večer ranije.



"Mi idemo za Kazahstan, gdje je u ovom trenutku minus 30 tako da se spremamo malo drugačije odgovoriti na hladnoću. Ono što je mnogo važnije jest da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu", rekao je Vučić u videoobraćanju.

Istaknuo je i da su "domaćini priredili posebnu počast, što je valjda prvi put otkad on ide u posjete bilo gdje", naglasio je, naime, u zrak će podići borbene zrakoplove Suhoj u znak poštovanja: "To je divan znak prijateljstva prema Srbiji."

Dačić već godinama boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih zdravstvenih problema. Stanje mu se iznenada naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a u srijedu je primljen na bolničko liječenje u Univerzitetski klinički centar Srbije u Beogradu.

Dijagnosticirana mu je obostrana upala pluća, priključen je na aparate i nalazi se u životnoj opasnosti.