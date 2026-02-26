Državna zemlja nadomak grada idealna je za povoljnu stanogradnju, ali iz građanske inicijative upozoravaju: "Ovo se čuva za vile..."

Članovi građanske inicijative Split je naš desetljećima ističu da je državna zemlja na obroncima između Splita i Žrnovnice stvorena za povoljnu stanogradnju. Čitavih 150 tisuća kvadrata nadomak grada.

"Prema urbanističkom planu Korešnica, na ovoj lokaciji trebalo bi niknuti 1140 stanova za priuštivo stanovanje, a neki od tih stanova su rezervirani za zaštićene najmoprimce", poručila je Marina Kovačević, predsjednica Građanske inicijative Split je naš.

"Ovo se čuva i dan danas, jer misle da ovo neće uspjeti, a to se čuva za one koji će raditi vile", poručio je tajnik građanske inicijative Mate Buljubašić.

Ukazuju na sve manji broj stanovnika Splita, iseljavanje zbog preskupih stanova.

"Cilj ovdje mora biti zaustavljanje iseljavanja iz Splita , zaustavljanje ovog nemilosrdnog egzodusa jer se isključivo rade privatni stanovi, a u Beču, Grazu, Pragu i drugim europskim gradovima nešto najnormalnije je živjeti u gradskom stanu, državnom, općinskom, plaćati najam i s vremenom otkupiti. Naši gastarbajteri to jako dobro znaju", dodala je Kovačević.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta ne ističe Korešnicu baš kao mjesto priuštive stanogradnje. Tamo spominje 300 stanova za zaštićene najmoprimce, a samo stotinjak stanova za priuštivu stanogradnju. Nudi manje brojke i na drugim lokacijama.

Velika novost je lokacija Srinjine, mjesto iza Žrnovnice.

