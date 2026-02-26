Orešković: "Crtaju mi metu na čelu, a mojim roditeljima je netko zabio nož u teglu cvijeća"

Dalija Orešković u gostovanju na N1 televiziji pojasnila je što je željela poručiti svojim govorom, koji je u sabornici podigao prašinu.

"Došli smo do točke u kojoj vladajuća većina za ustašluk kaže da je nestašluk. Jučer je HDZ s DP-om upregnuo svu svoju artiljeriju kako bi krenuo s izluđivanjem nacije nametanjem konstrukcija i nepostojećih lažnih teza da sam pozvala na nečiju likvidaciju. Moj govor se snažnije osuđuje od izostale reakcije na pjevanje i veličanje Ante Pavelića. To što je radio Dabro nije izoliran slučaj. Nije bilo osude i na održavanje okruglog stola o Jasenovcu. Uporno se ponavlja teze da je ZDS nešto što je domoljubno i glavni slogan pod kojim se Hrvatska branila u Domovinskom ratu. Normaliziralo se nešto, za što je i sam HDZ početkom 90-ih imao stavove kakve ja danas zastupam. Legitimno je postaviti pitanje kamo sve to vodi", kazala je gostujući u emisiji Novi dan.

Ponovno se osvrnula na HDZ.

"Danas fašizam nema lice kao što je imao u Drugom svjetskom ratu. Nitko ne može zamisliti da bi se danas ljudi skupljali u stočne vagone i deportirali u koncentracijske logore gdje će biti spaljeni. Idemo malo pogledati što HDZ radi. HDZ je istom retorikom prema meni tvrdio da sam ja ta koja mrzi jer sam iznervirala premijera na aktualnom prijepodnevu. HDZ-ovci su podivljali kao što divljaju i sada", rekla je Orešković.

Otkrila je i neugodnosti koje su zbog njezinih političkih istupa doživjeli članovi uže obitelji.

"Meni često govore da sam u vrijeme Domovinskog rata zastupala agresorsku četničku stranu – što je to nego crtanje mete na čelo. Mojim roditeljima je netko zabio nož u teglu cvijeća na ulazu u njihov stan. Prijavili smo to policiji, istražuju, naravno da nije nitko od stanara. Netko si je dao truda, ušao u zgradu pod izlikom da ostavlja letke ili poštu, popeo se na šesti kat da bi starcima koji su bolesni te imaju 83 i 86 godina ostavio poruku – crni kuhinjski nož zapiknut u teglu cvijeća. Netko je na društvenim mrežama objavio video u kojem Skejo, s onim brčićima koji namjerno ili slučajno sliče na Hitlerove, koji je ponosan što je član 9. bojne Rafaela Bobana, koji je ustaša, reže tortu s hrvatskim grbom s prvim bijelim poljem i netko je napisao naslov: evo gdje je završio kuhinjski nož koji je zaboden u teglu cvijeća ispred stana Dalije Orešković. Što je to nego crtanje mete na čelo? Netko je htio meni poslati poruku da osim što cijela država zna gdje ja stanujem, znaju i ti koji mi prijete, a prijete mi kontinuirano, gdje mi stanuju roditelji. Nekome je to zabavno i smiješno. To je taj ustašluk koji relativiziraju kao nestašluk", istaknula je Orešković.