Svinjogojstvo pred slomom: "Preplavljeni smo mesom iz EU, propadamo iz dana u dan"

Proizvođači ističu kako je cijena proizvodnje i do 15 posto viša od prodajne cijene. Ionako tešku situaciju dodatno je pogoršala afrička svinjska kuga. Upozoravaju da bez hitnih mjera prijeti daljnje gašenje proizvodnje. Za pomoć su se obratili i premijeru Plenkoviću.
Svinjogojci traže pomoć premijera - 2Foto:
Vijesti u 17
"Preplavljeni smo sa svinjskim mesom iz Europske unije koje pronalazi trižište kod nas, gdje možda nije tržište uređeno. Mi se tu ne snalazimo, proizvođači tome ne mogu parirati i propadamo iz dana u dan", rekao je Damir Jagić iz Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske.
Damir JagićFoto:
Vijesti u 17
"Ako će se dogoditi neka kataklizma, ne daj Bože ili neki rat, mi samodostatnost u proizvodnji hrane jednostavno nemamo", dodao je.
Antun GolubovićFoto:
Vijesti u 17
"Premijer je jučer i danas zauzet problemima sa svojom koalicijom, sa svim time, ali mi imamo strpljenja i vjerujemo da će premijer ipak nešto poduzeti", rekao je Antun Golubović iz Odbora za svinjogojstvo, HPK.