Svinjogojstvo pred slomom: "Preplavljeni smo mesom iz EU, propadamo iz dana u dan"

Svinjogojstvo u Hrvatskoj je na koljenima, poruka je to koja se jasno čula na savjetovanju svinjogojaca u Prelogu. Posljednjih mjeseci situacija na tržištu odojaka i tovnih svinja znatno se pogoršala.

Proizvođači ističu kako je cijena proizvodnje i do 15 posto viša od prodajne cijene. Ionako tešku situaciju dodatno je pogoršala afrička svinjska kuga. Upozoravaju da bez hitnih mjera prijeti daljnje gašenje proizvodnje. Za pomoć su se obratili i premijeru Plenkoviću.

Svinjogojci traže pomoć premijera - 2 Foto: Vijesti u 17

"Preplavljeni smo sa svinjskim mesom iz Europske unije koje pronalazi trižište kod nas, gdje možda nije tržište uređeno. Mi se tu ne snalazimo, proizvođači tome ne mogu parirati i propadamo iz dana u dan", rekao je Damir Jagić iz Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske.

Damir Jagić Foto: Vijesti u 17

"Ako će se dogoditi neka kataklizma, ne daj Bože ili neki rat, mi samodostatnost u proizvodnji hrane jednostavno nemamo", dodao je.

Antun Golubović Foto: Vijesti u 17

"Premijer je jučer i danas zauzet problemima sa svojom koalicijom, sa svim time, ali mi imamo strpljenja i vjerujemo da će premijer ipak nešto poduzeti", rekao je Antun Golubović iz Odbora za svinjogojstvo, HPK.