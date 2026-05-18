"Hoćeš da te šakom opalim? Da ti pola glave otkinem?": Nastavnik pušten na slobodu nakon ovakvih prijetnji

Općinski sud u Sarajevu odbio je prijedlog Tužiteljstva Kantona Sarajevo za određivanje pritvora Adiju Pašiću, nastavniku koji je uhićen zbog napada na učenika u Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić".

Pašić je pušten na slobodu, a Sud mu je odredio mjeru zabrane prilaska. Nastavnik je ranije uhićen zbog ugrožavanja troje maloljetnih učenika. Incident se dogodio tijekom nastave u osmom razredu, a policiji su ga prijavili roditelji nakon što je objavljena videosnimka iz učionice. Na snimci se čuje kako profesor verbalno napada i prijeti učeniku.

"Hoćeš još lupati, hoćeš da te šakom opalim? Da ti pola glave otkinem? Je li? Je li mangupe?", govori nastavnik na objavljenom videu.

Nakon što je snimka dospjela u javnost, uprava škole je odmah reagirala i suspendirala nastavnika, piše Klix.ba.

"Sigurnost, dostojanstvo i zaštita svakog učenika apsolutni su prioritet naše ustanove. Poduzete su sve aktivnosti kako bi se osigurao daljnji siguran boravak učenika u školi te pružila stručna podrška u suradnji s roditeljima i nadležnim institucijama", priopćili su iz škole.

Dok policija i tužiteljstvo nastavljaju istragu slučaja, osumnjičeni nastavnik će se braniti sa slobode uz izrečene mjere zabrane.