Francuski profesor optužen za ogromnu podvalu nakon što je izmislio nagradu nalik Nobelovoj

Na ceremoniji u francuskoj Nacionalnoj skupštini, kojoj su prisustvovali dobitnici Nobelove nagrade, bivši ministri, zastupnici te ugledni znanstvenici i akademici, sva je pažnja bila usmjerena na dotad nepoznatog profesora književnosti.

Florent Montaclair, tada 46-godišnjak, proćelav muškarac s naočalama u ne baš najbolje skrojenom odijelu i rozoj košulji, primao je Zlatnu medalju za filologiju (znanost o jeziku) za 2016. godinu, koju mu je dodijelilo istoimeno međunarodno društvo. Prisutnima je rečeno da je Montaclair prvi francuski dobitnik ove medalje, koja je ranije dodijeljena talijanskom autoru i lingvistu Umbertu Ecu.

Bio je to blještav događaj i impresivno postignuće – no, nažalost, istražitelji tvrde da je sama nagrada bila potpuna krivotvorina i dio složene međunarodne podvale dostojne filmskog scenarija.

Francuski naukowiec jest podejrzany o wymyślenie specjalnej nagrody w dziedzinie filologii. Florent Montaclair najpierw powołał fikcyjne wyróżnienie, a następnie sam sobie je przyznał.

Iako se ceremonija doista održala, "Međunarodno društvo za filologiju" nije postojalo. Američko sveučilište s kojim je navodno bilo povezano postojalo je samo na internetu, a adresa je istražitelje dovela do jedne draguljarnice u Lewesu, u saveznoj državi Delaware, a ne fakulteta. Nagradu – koju su uspoređivali s Nobelovom – izmislio je sam Montaclair, a medalju je kupio kod zlatara u Parizu za 250 eura kako bi je uručio samom sebi.

Istraga o "mreži laži"

Profesor je sada pod istragom zbog sumnje na krivotvorenje, korištenje krivotvorenih dokumenata, lažno predstavljanje i prijevaru. On poriče bilo kakvu kriminalnu radnju. Javni tužitelj Paul-Édouard Lallois izjavio je da su istražitelji mjesecima raspetljavali ono što je opisao kao "mrežu laži". Rekao je da je otkrio kako "svi putevi vode do gospodina Montaclaira".

"Sve je to bila jedna gigantska podvala. O tome bi se mogao snimiti film ili televizijska serija“, izjavio je Lallois za The Guardian.

Labirintska istraga sada se fokusira na to je li Montaclair, zaposlen na Sveučilištu Marie i Louis Pasteur u Besançonu, koristio lažnu medalju i "doktorat" s nepostojećeg američkog sveučilišta kako bi dobio promaknuće i povišicu.

Do 2015. godine, Montaclair je bio neistaknuti predavač koji je u slobodno vrijeme pisao fantastične romane o vampirima. Sve se promijenilo kada se u lokalnim novinama pojavio članak u kojem se tvrdilo da će osvojiti ekvivalent Nobelove nagrade.

Nakon ceremonije u skupštini, Montaclair je odlučio da sljedeći dobitnik bude američki intelektualac Noam Chomsky, koji je tada imao 87 godina i doputovao u Pariz kako bi preuzeo nagradu pred 200 ljudi. No, 2018. godine Montaclair je za pobjednika proglasio rumunjskog akademika Eugena Simiona, i tada se cijela kula od karata počela rušiti.

Kako je prevara razotkrivena

Rumunjski novinari s portala Scena9, zaintrigirani čašću koja je pripala njihovom sunarodnjaku, počeli su istraživati i otkrili da "Sveučilište za filologiju i obrazovanje" i "Međunarodno društvo za filologiju" postoje isključivo kao web stranice kreirane i smještene u Francuskoj. Njihov članak nosio je naslov: "Lažni Nobel koji je nasamario Rumunjsku akademiju."

Prevara možda nikada ne bi bila otkrivena da nije bilo Montaclairove ambicije. Godine 2018. prijavio se francuskom Ministarstvu visokog obrazovanja za promaknuće, priloživši "državni doktorat" s istog onog lažnog američkog sveučilišta. Iako kvalifikacija nije bila službeno priznata u Francuskoj, on je naknadno promaknut u izvanrednog profesora.

Kada su policija i tužitelj u veljači došli u njegov dom s nalogom za pretres, Montaclair je odmah rekao: "Pretpostavljam da ste ovdje zbog medalje." Priznao je da je naručio medalju i kreirao web stranice, ali tvrdi da nije učinio ništa protuzakonito.

Njegova obrana se temelji na bizarnom argumentu:

"Prema njegovom mišljenju, medalja nije krivotvorina. Krivotvorina podrazumijeva postojanje originala. Kako originalna medalja za filologiju ne postoji, njegova medalja ne može biti krivotvorina“, pojasnio je tužitelj Lallois.

Tužitelj je dodao da svatko može kod kuće držati medalju za "najboljeg novinara na svijetu", ali problem nastaje kada se to koristi za profesionalno priznanje i materijalnu korist. Montaclair je suspendiran s posla, a ako bude osuđen, prijeti mu kazna do pet godina zatvora.

"Pitanje je – zašto je ovaj čovjek riskirao cijelu karijeru zbog ovoga?" pita se Lallois. "On je vrlo inteligentan i kulturan. Pretpostavljam da je to učinio zbog mrvice slave i priznanja od strane akademske zajednice."