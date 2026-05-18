Šibenski sud o ubojici tinejdžera: "Državno odvjetništvo nije predlagao nikakve mjere opreza"

Općinski sud u Šibeniku potvrdio je da se protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, od 2023. vodi kazneni postupak zbog ilegalnog posjedovanja i izrade zabranjenog vatrenog oružja.

Sud navodi da tužiteljstvo tada nije tražilo istražni zatvor ni mjere opreza, pa mu pritvor nije bio određen, a rasprava još nije zakazana jer predmet nije bio označen hitnim.

Protiv Aleksića se 2020. vodio i prekršajni postupak zbog nasilja u obitelji.

Priopćio je to Općinski sud u Šibeniku za N1.

"S obzirom na niz novinskih upita vezanih za nedavna događanja, odnosno vezano za kaznene i prekršajne postupke koji se pred ovim sudom vode ili su se vodili protiv okrivljenog Kristijana Aleksića iz Drniša (rođ. 1976.) očitujemo se kako slijedi:

Optužnicom Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku od dana 27. rujna 2023. okrivljeni Kristijan Aleksić se tereti da je neovlašteno izradio i posjedovao vatreno oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno, pa da je time počinio kazneno djelo protiv javnog reda - nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari, opisano i kažnjivo po čl. 331. st. 1. Kaznenog zakona.

Predmetnom optužnicom ODO Šibenik predloženo je da se temeljem čl. 342. st. 3. ZKP/08 za utuženo kazneno djelo okrivljenom izrekne kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i da mu se trajno oduzme oružje i streljivo koje mu je privremeno oduzeto potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta od 17. travnja 2023. godine, a koje oružje i streljivo je pronađeno prilikom pretrage doma i drugih prostorija.

Pronađeno i privremeno oduzeto oružje i streljivo je temeljem naloga Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku vještačeno u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić', Služba trasoloških vještačenja.

Navedenom optužnicom ODO Šibenik nije predlagao nikakve mjere opreza, kao ni što nije predlagan istražni zatvor. Slijedom toga istražni zatvor nije bio niti određen.

Nadalje, rješenjem ovog suda od dana 21. studenog 2023. nakon održane sjednice optužnog vijeća potvrđena je optužnica ODO Šibenik.

Za navesti je da sukladno čl. 121. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 136/2024) sudac, sudski savjetnik ili drugi službenik rješava predmete dodijeljene mu u rad sukladno redoslijedu njihovog zaprimanja, dok je čl. 122. st. 1. Sudskog poslovnika propisano da će se u kaznenom postupku prvenstveno uzimati u rad predmeti u kojima se okrivljenik nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru, maloljetnički predmeti, predmeti prema okrivljenicima s duševnim smetnjama, predmeti iz nadležnosti USKOK-a, predmeti ratnih zločina, predmeti povrede spolne slobode, predmeti zlouporabe droga, te predmeti s elementima nasilja, terorizma i svih njihovih pojavnih oblika. Budući da predmet koji se pred ovim sudom vodi pod poslovnim brojem K-144/2024 protiv okrivljenog Kristijana Aleksića po svojoj naravi nije hitan, glavna rasprava nije još zakazana.

Nadalje, uvidom u sustav e spisa utvrđeno je da se protiv imenovanog okrivljenika pred ovim sudom povodom optužnog prijedloga Policijske postaje Drniš 2020. vodio prekršajni postupak zbog prekršajnog djela iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Presudom ovog suda od dana 26. siječnja 2020. godine pod poslovnim brojem Pp J- 27/2020 okrivljeni je proglašen krivim i izrečena mu je novčana kazna. No kako je od pravomoćnosti navedene presude prošlo više od 3 godine, nastupila je rehabilitacija, te je uvidom u potvrdu Službe za evidenciju i pomilovanja, Odjel za prekršajne evidencije od dana 18. svibnja 2026. utvrđeno da je Kristijan Aleksić prekršajno neosuđivan, kao i što je bio prekršajno neosuđivan dana 20. siječnja 2020. kada je bila donesena predmetna presuda poslovni broj Pp J-27/2020.

Zaključno pred ovim sudom osim naprijed navedenih postupaka ne vodi, te se od 2010. godine, od kada postoji sustav e-spisa, nije vodio drugi kazneni i prekršajni postupak protiv Kristijana Aleksića iz Drniša, rođ. 1976", priopćili su s Općinskog suda u Šibeniku.