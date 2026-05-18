Od 900 ročnika drugog naraštaja, 274 su dragovoljci: Prigovor savjesti u oba naraštaja podnijelo tek 3,3 posto mladih

Drugi naraštaj ročnika započeo je temeljno vojno osposobljavanje u vojarnama Oružanih snaga Republike Hrvatske u Kninu, Slunju i Požegi.

Na temeljno vojno osposobljavanje upućuje se ukupno 900 ročnika i ročnica. Među njima je 847 ročnika i 53 ročnice, što je gotovo šest posto žena u naraštaju. Dragovoljno se za temeljno vojno osposobljavanje prijavilo 274 ročnika i ročnica, odnosno 30,4 posto naraštaja. Među ročnicima je i vrhunska sportašica hrvačica Veronika Vilk, javlja MORH.

Vojno osposobljavanje - 1 Foto: MORH

Stopa prigovora savjesti ukupno za oba naraštaja pozvanih obveznika služenja vojnog osposobljavanja, dakle mladića koji su 2007. godište, iznosi tek 3,3 posto.

Kapaciteti temeljnog vojnog osposobljavanja postupno se povećavaju. Od 18. svibnja 2026. kapacitet vojarne u Kninu podignut je za 100 ročnika, pa će se u toj vojarni obučavati 300 ročnika, u Požegi 400 te u Slunju 200. Za treći uputni rok u kolovozu planira se dodatnih 100 mjesta u vojarni u Vinkovcima, pa će se po naraštaju obučavati 1000 ročnika. Ministarstvo obrane i Oružane snage RH tako će u samo nekoliko mjeseci od uvođenja TVO-a kapacitet obuke ročnika po naraštaju podignuti s 800 na 1000.

Vojno osposobljavanje - 3 Foto: MORH

Hrvatska je ove godine nakon 18 godina ponovno uvela temeljno vojno osposobljavanje. Prvi naraštaj od 800 ročnika završio je obuku na temeljnom vojnom osposobljavanju 9. svibnja 2026. godine, a 260 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo je interes da nastave karijeru u Oružanim snagama.

Očekivanja ročnika – nova poznanstva i učenje novih vještina

Osamnaestogodišnji Lovro Bratušek iz okolice Velike Gorice iznio je prve dojmove i svoja očekivanja, a na obuci će biti na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik“ kod Slunja.

"Očekujem steći disciplinu, kondiciju i dobro druženje. Veselim se što ćemo steći nova znanja i naučiti nešto što do sada nismo radili – od rastavljanja puške, poligona i drugo“, rekao je Lovro Bratušek.

Vojno osposobljavanje - 2 Foto: MORH

Jure Pavković dolazi iz Zagreba, dragovoljno se prijavio na TVO, a istaknuo je: "Očekujem da ću steći nove vještine i nova poznanstva. Najviše se veselim streljaštvu i učenju novih taktika i taktika kretanja.“

Elena Novak TVO će pohađati u Požegi, a dolazi iz Čazme: "Od temeljne vojne obuke očekujem nove vještine i daljnje napredovanje. Želja mi je napredovati u vojsci, to mi je želja od malena“.

Vojno osposobljavanje - 4 Foto: MORH

Petra Topolčić iz Zadra rekla je: "Očekujem nova iskustva i prijateljstva, a najviše se veselim naučiti upravljati dronovima. Pripremala sam se u teretani i kroz grupne treninge u zadnjih pola godine“.

Vojno osposobljavanje - 6 Foto: MORH

Vojna obuka na TVO-u

Dvomjesečna obuka obuhvaća rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, upravljanje FPV dronovima, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.

Za vrijeme temeljnog vojnog osposobljavanja ročnici primaju mjesečnu naknadu od oko 1100 eura neto, uz priznat radni staž i prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima u tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, rekli su iz MORH-a

Vojno osposobljavanje - 5 Foto: MORH

Po završetku osposobljavanja ročnici postaju dio pričuvnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske, a oni koji to odluče mogu i nastaviti karijeru u Hrvatskoj vojsci.