Šokantno izvješće europske zemlje: "Sjedinjene Države su sigurnosna prijetnja, ne isključuju upotrebu vojne sile"

Danska vojnoobavještajna služba u srijedu je u svom godišnjem izvješću označila Sjedinjene Države kao potencijalnu sigurnosnu prijetnju.

Izvješće, koje je sastavila Danska obrambena obavještajna služba (DDIS), upozorava da SAD "koristi ekonomsku moć, uključujući prijetnje visokim carinama, kako bi proveo svoju volju i više ne isključuje upotrebu vojne sile, čak ni protiv saveznika".

Ta procjena, piše CNN, dio je šire analize službe, prema kojoj "velike sile sve više daju prioritet vlastitim interesima i koriste silu kako bi postigle svoje ciljeve".

Osim upozorenja koje se odnosi na SAD, izvješće se uglavnom usredotočuje na strateške prijetnje koje predstavljaju Rusija i Kina, kao i na nestabilnost uzrokovanu usponom Kine, koji je rezultirao globalnim pomakom moći.

Izvješće ističe i da će se povećati vojna prijetnja Rusije NATO-u, što izaziva zabrinutost Danaca jer je uloga Sjedinjenih Država kao jamca europske sigurnosti neizvjesna.

Inače prijateljski odnos Danske sa saveznikom u NATO-u pogoršao se ranije ove godine kada je američki predsjednik Donald Trump izrazio interes za preuzimanje kontrole nad Grenlandom, autonomnim, resursima bogatim, strateški značajnim arktičkim otokom koji je pravno dio danskog kraljevstva.

Ta ideja signalizirala je njegovu spremnost da testira odnos SAD-a s europskim partnerima nakon desetljeća bliske suradnje od kraja Drugog svjetskog rata.

Taj odnos ponovno je pod lupom jer su različiti strateški prioriteti SAD-a i Europe otkriveni u nedavnim mirovnim pregovorima o Ukrajini i, što je najdramatičnije, u strategiji nacionalne sigurnosti koju je u petak objavila Trumpova administracija, a koja je zauzela neviđeni konfrontacijski stav prema Europi.

A za Dansku su prijetnje koje predstavljaju Rusija i SAD isprepletene. U izvješću se tvrdi da će "Rusija pokušati iskoristiti američku želju za brzim završetkom rata u Ukrajini kako bi posijala podjele između SAD-a i Europe."