Procurio šokantan dokument: "Europa će u idućih 20 godina nestati!"

Nova Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a, objavljena istovremeno dok predsjednik Donald Trump pokušava progurati novi mirovni plan za Ukrajinu, predstavlja dramatičan zaokret u američkoj vanjskoj politici i izaziva nervozu u europskim prijestolnicama.

Dokument na 33 stranice, na koji se poziva Financial Times, optužuje europske vlade da doprinose civilizacijskom nestajanju kontinenta i da blokiraju mir u Ukrajini.

U strategiji se tvrdi da je Europa na opasnoj demografskoj i političkoj putanji, pri čemu se visoke migracije i niska stopa nataliteta opisuju kao egzistencijalna prijetnja. Europske vlade, navodi dokument, potkopavaju demokraciju, dok istodobno koče američke pokušaje da okončaju rat u Ukrajini, iako "navodna velika europska većina želi mir". Posebno se naglašava da je brz prekid neprijateljstava nužan kako bi se stabiliziralo europsko gospodarstvo, smanjio rizik od eskalacije i obnovila strateška stabilnost između Zapada i Rusije.

Istodobno se otvoreno najavljuje otpor europskoj političkoj putanji. U tekstu se ističe ideološki jaz između Washingtona i tradicionalnih europskih saveznika, uz ocjenu da Europu ne pogađa samo gospodarski pad nego i mnogo opasnija prijetnja – civilizacijsko nestajanje u narednih 20 godina.

Dokument hvali jačanje utjecaja krajnje desnih, euroskeptičnih stranaka, čiji bi dolazak na vlast mogao dovesti u pitanje budućnost Europske unije, prenosi Nova.rs.

SAD se, prema dokumentu, okreću politici prebacivanja tereta na Europu, koja bi ubuduće trebala preuzeti glavnu odgovornost za vlastitu obranu.

Moguće povlačenje američkih snaga iz Europe

Financial Times podsjeća da ova retorika podsjeća na govor američkog potpredsjednika J. D. Vancea na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, gdje je izjavio da Europi više prijeti "vlastito demokratsko propadanje" nego ruska agresija.

Strategija nagovještava i moguće povlačenje dijela američkih snaga iz Europe. Poziva se na preusmjeravanje globalne američke vojne prisutnosti uz smanjenje angažmana u regijama koje su sada "manje važne za američku nacionalnu sigurnost nego prethodnih desetljeća". Sljedeće godine, najavljuje se, trebala bi uslijediti revizija američke obrambene strategije.

Kina se u dokumentu promatra prvenstveno kao ekonomski izazov. Strategija predviđa da će SAD "uravnotežiti ekonomski odnos s Kinom, dajući prednost reciprocitetu i pravednosti kako bi obnovili američku ekonomsku neovisnost". No istodobno se upozorava da takav pristup mora biti popraćen snažnim odvraćanjem, kako bi se spriječio rat u Indo-Pacifiku.

Ovakva strategija, ocjenjuje Financial Times, izaziva strah u europskim prijestolnicama da je Washington spreman izvršiti pritisak na Kijev kako bi prihvatio ustupke koji su dosad bili nezamislivi, posebno ako se uklapaju u Trumpovu viziju brzog završetka rata i redefiniranja odnosa s Rusijom.