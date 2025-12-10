Snajperisti, dronovi, šok granate! Dnevnik Nove TV na obuci specijalaca: "Pogreška znači razliku između života i smrti"

Kakva god bila budućnost NATO saveza i koliko god bili moćni novi tenkovi koje kupujemo ključna garancija hrvatske sigurnosti ipak su pripadnici hrvatske vojske. Među njima posebnu ulogu imaju specijalci koji su obučeni za najizazovnije situacije. S punom ratnom opremom i prstom na okidaču trenira se do savršenstva. Koordinacija je takva da svaki pripadnik tima mora imati povjerenje u onog drugog. Svaki pokret ponavljaju unedogled, ako treba i satima. Mjesta pogrešci nema, jer pogreška znači razliku između života i smrti. Obuku završi tek svaki deseti vojnik koji je započne, a dan sa specijalcima provela je ekipa Dnevnika Nove TV. Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov: