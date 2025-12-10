Snajperisti, dronovi, šok granate! Dnevnik Nove TV na obuci specijalaca: "Pogreška znači razliku između života i smrti"

Kakva god bila budućnost NATO saveza i koliko god bili moćni novi tenkovi koje kupujemo ključna garancija hrvatske sigurnosti ipak su pripadnici hrvatske vojske.

Među njima posebnu ulogu imaju specijalci koji su obučeni za najizazovnije situacije.

Zapovjedništvo specijalnih snaga OSRH - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

S punom ratnom opremom i prstom na okidaču trenira se do savršenstva.

Koordinacija je takva da svaki pripadnik tima mora imati povjerenje u onog drugog.

Svaki pokret ponavljaju unedogled, ako treba i satima. Mjesta pogrešci nema, jer pogreška znači razliku između života i smrti.

Obuku završi tek svaki deseti vojnik koji je započne, a dan sa specijalcima provela je ekipa Dnevnika Nove TV.

Zapovjedništvo specijalnih snaga OSRH - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov: