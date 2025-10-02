Zemlja u strahu zbog Trumpovih teritorijalnih pretenzija: Otkrili s kim žele čvršće veze

U svjetlu teritorijalnih pretenzija američkog predsjednika Donalda Trumpa, Grenland se želi približiti Europskoj uniji, rekao je u četvrtak grenlandski premijer.

"Mi na Grenlandu želimo snažniju i bližu suradnju s Europskom unijom. Možemo ponuditi mnogo toga i to nam pruža velike prilike za razvoj", rekao je grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen na samitu Europske političke zajednice u Kopenhagenu.

Grenland je prvi put imao predstavnika na tom skupu.

Nielsen je rekao da žele proširiti partnerstvo na korist obiju strana.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je slična pozitivna stajališta nakon sastanka s Nielsenom.

"Europa i Grenland uvijek će biti međusobno odani i pouzdani partneri. Želimo produbiti našu suradnju", objavila je na X-u.

Dodala je da EU želi udvostručiti financijsku pomoć Grenlandu, referirajući se na Komisijine planove da Grenland u idućem višegodišnjem proračunskom okviru dobije 500 milijuna eura.

Suradnja sa SAD-om nije isključena

Trump je početkom godine nekoliko mjeseci govorio da SAD ima pravo na Grenland. Premda se ta rasprava u međuvremenu utišala, on nije promijenio svoje stajalište.

Grenland, koji ima oko 56.000 stanovnika, u velikoj je mjeri autonoman, ali službeno pripada Danskoj.

Nielsen na samitu u Kopenhagenu nije isključio mogućnost da bude otvoren za prijateljsku suradnju sa SAD-om pod određenim uvjetima.

Rekao je da suradnja s EU-om ne isključuje suradnju sa SAD-om. Najvažnije je da koriste stanovnicima Grenlanda što je moguće više, rekao je.