Nova Trumpova odluka izazvala šok u SAD-u: "Ovo je farsa"

Predsjednik SAD-a Donald Trump naišao je na kritike zbog novog fonda vrijednog više od 1,7 milijardi dolara namijenjenog navodnim žrtvama vladinih postupaka.

Ministarstvo pravosuđa američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak je objavilo stvaranje fonda od 1,7 milijardi dolara za naknadu štete političkim saveznicima koji su procesuirani pod vladom njegova prethodnika Joea Bidena.

Vođa manjine u Senatu, demokrat Chuck Schumer, nazvao je u ponedjeljak to "farsom".

"Donald Trump tužio je vlastitu vladu. Trumpovo (ministarstvo pravosuđa) nagodilo se s Trumpom. A sada Trump dobiva fond od gotovo dvije milijarde dolara za nagrađivanje vlastitih saveznika, lojalista i pobunjenika", rekao je. "To nije pravda. To je korupcija koja se događa pred našim očima."

Prema američkom ministarstvu pravosuđa (DoJ), 1,776 milijardi dolara bit će dodijeljeno novom fondu namijenjenom za naknadu štete navodnim žrtvama politički ili ideološki motiviranih postupaka američke vlade.

Fond je rezultat nagodbe između Trumpa i ministarstva pravosuđa. Naime, u siječnju je predsjednik, djelujući kao privatna osoba, tužio vladu, tražeći milijarde dolara odštete.

Tužbom je obuhvaćen bivši zaposlenik porezne uprave (IRS), optužen za nezakonit pristup poreznim podacima obiteljskog konglomerata Trump Organization tijekom Trumpova prvog mandata (2017.-2021.) i njihova dijeljenja s medijima. IRS je dio američkog ministarstva financija.

Ministarstvo pravosuđa objavilo je da je ured okružnog tužitelja postigao dogovor s Trumpom o osnivanju fonda, a zauzvrat je tužba odbačena.

Schumer je pozvao "Ameriku" da vidi kako Trump "uzima novac od tvoje plaće i stavlja ga u džepove svojih pajdaša, kriminalaca i izgrednika s Kapitola".

Prema nekoliko američkih medija, fond bi mogao biti usmjeren na Trumpove pristaše koji su sudjelovali u pobuni na Kapitolu 2021., a koji su bili optuženi tijekom mandata Joea Bidena. Trump je za njih izdao brojna pomilovanja otkako je preuzeo dužnost 2025. godine.

Trumpovi pristaše upali su u američki Kapitol 6. siječnja 2021. u pokušaju da ponište njegov izborni poraz na predsjedničkim izborima na kojima je pobijedio Biden. Nekoliko ljudi je poginulo tijekom i nakon napada, a brojni policajci su ozlijeđeni, od kojih neki teško.