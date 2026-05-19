Eksplozija usred noći uznemirila grad na istoku Hrvatske

U utorak oko ponoći u Slavonskom Brodu, u blizini kružnog toka i Naselja Andrije Hebranga, čula se glasna eksplozija.

Policija je brzo stigla do Ulice Ivana Fajerbaha, gdje su uočili tragove eksplozije.

Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje i policijskim službenikom Regionalne protueksplozijske zaštite Osijek, utvrđeno je da se radi o pirotehničkom sredstvu većeg eksplozivnog punjenja, a nisu pronađeni tragovi rasprskavajućih metalnih fragmenata.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje.