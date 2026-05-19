SAD obustavlja dio vojne suradnje s članicom NATO-a: "Postalo je naizbježno da se suočimo..."

Američko ministarstvo obrane obustavlja dio vojne suradnje s Kanadom zbog rastućih napetosti između dviju susjednih zemalja, rekao je u ponedjeljak visoki dužnosnik Pentagona, optužujući Ottawu da ne ispunjava svoje obrambene obveze.

Elbridge Colby objavio je na X-u da Sjedinjene Države stavljaju rad unutar Stalnog zajedničkog odbora za obranu na čekanje jer Kanada nije učinila dovoljno na području obrambene politike. "Postalo je neizbježno da se suočimo s jazom između riječi i djela", napisao je Colby.

To bilateralno obrambeno tijelo osnovano je 1940. godine radi koordinacije sigurnosnih i obrambenih pitanja između dvaju susjeda, a ono uključuje visoke vojne i vladine predstavnike iz obiju zemalja.

Colby je sugerirao da Kanada treba više ulagati u vlastite vojne sposobnosti. "Samo će ulaganjem u vlastite obrambene sposobnosti Amerikanci i Kanađani moći napredovati, biti sigurni i zaštićeni", napisao je.

U svojoj objavi, Colby je povezao govor koji je kanadski premijer Mark Carney održao na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u siječnju. U govoru koji je primio mnogo pažnje, Carney je rekao da se globalni poredak koji predvodi SAD raspada pod pritiskom konkurencije velikih sila, ukazujući na eroziju suradnje temeljene na pravilima.

Američki predsjednik Donald Trump tada je ljutito reagirao na premijerov govor.

Odnosi između Sjedinjenih Država i Kanade pogoršali su se otkako se Trump vratio na dužnost u siječnju 2025. Osim zbog uvođenja trgovinskih carina, veze su napete i zbog Trumpovih izjava, koje je više puta iznio, o tome da će Kanada postati 51. savezna država SAD-a.