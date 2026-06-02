Njezin nestanak dio je velike teorije zavjere, a sada je pronađeno tijelo: Je li ključni dokaz pronađen pored nje?

Ljudski ostaci pronađeni u šumi Novog Meksika prošlog mjeseca identificirani su kao ostaci djelatnice laboratorija Melisse Casias, koja je nestala prije gotovo godinu dana.

Slučaj zaposlenice Nacionalnog laboratorija Los Alamos dio je priče o nizu smrti i nestanaka američkih znanstvenika.

Tijelo Melisse Casias pronašao je planinar 28. svibnja, a u blizini je pronađen i pištolj. Područje na kojem je tijelo pronađeno prethodno je pretraženo, navode vlasti.

Ured medicinskog istražitelja Novog Meksika pozitivno je identificirao tijelo, priopćila je državna policija. Uzrok i način smrti nisu utvrđeni, a istraga se nastavlja, piše BBC.

"Puno je toga što treba obraditi, srca su nam teška i namjeravamo nastaviti tražiti odgovore i pravdu", rekla je njezina obitelj u izjavi na Facebooku.

Teorija zavjere

Nestanak Melisse Casias dio je rastuće internetske teorije zavjere koja se pojavila početkom ove godine, a uključuje smrt i nestanak najmanje 10 osoba povezanih s američkim znanstvenim istraživanjima. Teorija sugerira da su njihove smrti i nestanci povezani s njihovim radom.

Prije nestanka Casias (53) je radila u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos, gdje se provode vodeća obrambena nuklearna istraživanja i gdje je tijekom Drugog svjetskog rata razvijeno prvo atomsko oružje na svijetu.

Njezin je nestanak prijavljen 26. lipnja nakon što nije došla na posao niti se vratila kući nakon posjeta kćeri, rekla je policija.

"Obitelj je kasnije otkrila da su joj ostale osobne stvari, uključujući torbicu, osobnu iskaznicu i mobitele, što je izazvalo zabrinutost za njezinu dobrobit i pokrenulo istragu o nestaloj osobi", rekla je policija.

Interes za "nestale znanstvenike" dosegao je toliku razinu da su Nadzorni odbor Zastupničkog doma SAD-a i FBI najavili istrage o slučajevima. Američki predsjednik Donald Trump također se oglasio nazivajući nestanke i smrti "prilično ozbiljnima".